Elektroflugzeug-Startup Lilium plant Flüge an der Côte d’Azur

Das Münchner Elektroflugzeug-Startup Lilium macht mit seiner Frankreich-Offensive weiter. Erst vor zwei Wochen hatte Lilium gemeldet, sich Hoffnung auf französische Staatshilfe zu machen, wenn es in Frankreich eine Produktion für seine Senkrechtstarter-Flugzeuge errichtet. Nun gibt Lilium wichtige Partnerschaften für den Start und die Landung seiner Flugzeuge in Frankreich bekannt.

Ziel ist es, ein Vertiport-Netzwerk an der französischen Riviera zu errichten, um dort regionale Flüge zu ermöglichen. Start- und Landepunkte sollen Monaco, Nizza, Sophia Antipolis, Cannes, die Bucht von Saint-Tropez, Aix-en-Provence und Marseille sein. Dazu geht Lilium Partnerschaften mit dem italienischen Vertiport-Netzbetreiber UrbanV sowie Aéroports de la Côte d’Azur (ACA) ein. Das Unternehmen betreibt den Flughafen Nizza Côte d’Azur, des zweitgrößten Flughafens in Frankreich, sowie der Flughäfen Cannes Mandelieu und Golfe de Saint-Tropez.

Als erste Partnerschaft dieser Art in der Region zielt diese Zusammenarbeit auf die Einrichtung und den Betrieb von elektrischen Senkrechtstartern zwischen einem Netzwerk von Flughäfen ab, darunter der Flughafen Nizza Côte d’Azur sowie der Flughafen Cannes Mandelieu, der Flughafen Golfe de Saint-Tropez und weitere Standorte, die derzeit geprüft werden.

Darüber hinaus führt Lilium derzeit Gespräche mit weiteren lokalen Partnern über die mögliche Einrichtung zusätzlicher Vertiports in Sophia Antipolis, Aix-en-Provence und Marseille, die noch vor Ende des Jahres abgeschlossen werden sollen.

Lilium führt derzeit Gespräche mit mehreren Betreibern, die daran interessiert sind, den Lilium Jet zu erwerben und das Netz zu betreiben, um ihren Fahrgästen ein nachhaltiges, zeitsparendes Erlebnis zu bieten.

Sobald das regionale Netz in Betrieb ist, wird es hochfrequentierte Ziele mit einer schnellen, sicheren und nachhaltigen Reise verbinden, so dass die Passagiere ihr Ziel in einem Bruchteil der Zeit erreichen können, die sie normalerweise mit dem Auto benötigen.

Franck Goldnadel, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Aéroports de la Côte d’Azur, sagte: „Die Zusammenarbeit mit Lilium und unserer Tochtergesellschaft UrbanV ist ein wichtiger Schritt bei der Umgestaltung und Dekarbonisierung der regionalen Flugmobilität. Unser Gebiet bietet eine einzigartige Möglichkeit, über das Meer zu fliegen, um die wichtigsten wirtschaftlichen, kulturellen und touristischen Ziele direkt zu erreichen. Als ergänzende Alternative zum Hubschrauber hat das eVTOL (elektrischer Senkrechtstarter) seinen Platz im Luftverkehrsangebot von Nizza Côte d’Azur, dem Laboratorium des Flughafens von morgen.“

Sebastien Borel, CCO von Lilium, sagte: „Als echtes europäisches Unternehmen mit Sitz in München, Deutschland, mit Flugtests in Spanien und mit aufkeimenden Wurzeln in Frankreich ist Lilium sehr stolz darauf, bei der Schaffung des ersten regionalen eVTOL-Netzes in Südfrankreich und des ersten kommerziell nutzbaren Netzes in der EU mitwirken zu können. Wir sehen ein enormes Potenzial in dieser Region und können es kaum erwarten, unseren Lilium Jet dort bald fliegen zu sehen.“

lilium.com