Kia Charge verbessert Sonderkonditionen bei Aral Pulse

Ladepreise von 0,39 €/kWh an Schnellladepunkten klingen attraktiv, sind aber bei Kia Charge nur über kostenpflichtige Zusatz-Pakete zugänglich. Denn wie die Formulierung „bis zu“ 50 Prozent Rabatt nahelegt, gibt es nicht grundsätzlich den Ladestrom für die Hälfte.

Konkret handelt es sich um die Optionen „Aral Pulse Light“ und „Aral Pulse Premium“. Die Light-Version kostet künftig 4,99 Euro pro Monat statt bisher 5,99 Euro und bietet 35 Prozent Nachlass auf den üblichen kWh-Preis – bisher waren es nur 30 Prozent. „Aral Pulse Premium“ reduziert den kWh-Preis nun um jene 50 Prozent und kostet 9,99 Euro im Monat. Bisher wurden hier 11,99 Euro monatlich fällig, um 45 Prozent Nachlass zu erhalten. Beide Pakete sind also nun günstiger geworden und bieten einen höheren Rabatt.

Die Rabatte beziehen sich auf den Preis von 77 Cent pro kWh, den Kia Charge-Abonnenten des Basistarifs Easy ohne ein Optionspaket für das Laden bei Aral Pulse zahlen. Das ist bereits zwei Cent günstiger als die 0,79 €/kWh, die Aral sonst für seine Ad-hoc-Kunden ohne Registrierung aufruft. Damit rechnet sich der Light-Tarif ab monatlich 19 kWh bei Aral Pulse, der Premium-Tarif ab 26 kWh. Bei einem Batterie-elektrischen Kia sollten die 26 kWh wohl ab dem ersten Ladevorgang erreicht werden. Die Pakete sind monatlich kündbar.

Aral Pulse Light Aral Pulse Premium monatliche Grundgebühr 4,99 Euro 9,99 Euro Rabatt 35 Prozent 50 Prozent kWh-Preis 0,50 Euro/kWh 0,39 Euro/kWh

Aral Pulse ist mit mehr als 2.500 HPC-Ladepunkten einer der größten HPC-Betreiber in Deutschland – mit deutlichem Abstand hinter der EnBW. Dennoch hat Aral Pulse, gerade auch mit seinen Standorten an bestehenden Tankstellen, schnell an Relevanz in Deutschland gewonnen. Aral Pulse wird auch der neue Partner des Ladeangebots des ADAC, nachdem die langjährige Partnerschaft des Autoclubs mit der EnBW in diesem Jahr ausläuft. Welche Konditionen ADAC-Mitglieder bei Aral Pulse erhalten werden, ist aber noch nicht bekannt.

Kia Charge bietet den Abonnenten des Ladedienstes Zugang zu über 730.000 Ladepunkten in 28 europäischen Ländern – davon befinden sich gut 130.000 Ladepunkte in Deutschland. Zur Wahl stehen zwei Tarife: Kia Charge Easy ohne monatliche Grundgebühr (einmalige Aktivierungsgebühr: 7,49 Euro) und Kia Charge Advanced für 4,99 Euro pro Monat (keine Aktivierungsgebühr). Der Easy-Tarif ist auf Stadtpendler und Plug-in-Hybrid-Fahrer zugeschnitten, die ihr Fahrzeug in der Regel zu Hause laden. Der Advanced-Tarif richtet sich an diejenigen, die häufiger längere Strecken fahren und öffentliche Ladestationen intensiv nutzen. Mit diesem Tarif tanken die Kunden an allen Chargern zum einheitlichen Festpreis, der in der Regel niedriger ist als beim Ad-Hoc-Laden. Die Aral-Pulse-Pakete stehen den Kunden beider Kia-Tarife zur Verfügung.

Quelle: Info per E-Mail