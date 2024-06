Plug&Charge: CharIn launcht neues API-Protokoll OPNC zur weltweiten Normung

Im CharIN-Verband haben sich bekanntlich zahlreiche Branchenakteure organisiert, um weltweit für das Combined Charging System (CCS) und das Megawatt Charging System (MCS) einzutreten. Neben diesen Hauptsträngen des Ladens kümmert sich der Zusammenschluss aber auch um die Standardisierung etlicher Funktionen – so wie Plug&Charge.

Die Plug&Charge-Funktion ermöglicht bekanntlich automatisierte Kommunikations- und Abrechnungsprozesse zwischen Elektrofahrzeugen und Ladegeräten. Zur Freischaltung werden auf Basis des Standards ISO 15118 statt Karten oder Apps spezielle elektronische „Schlüssel“ in Form digitaler Zertifikate zwischen Fahrzeug und Ladesäule ausgetauscht. Hierfür hat CharIN ein Verfahren erarbeitet, den sogenannten CharIN PKI („Public Key Infrastructure“). Der Zugriff und die Verwaltung der Plug&Charge-Zertifikate erfolgt wiederum über offene und weltweit standardisierte APIs auf Basis des eingangs genannten OPNC-Protokolls (Open Plug&Charge Protocol).

An dieser Stelle kommt CharIN also abermals ins Spiel. Der Verband stellt die finale Fassung des neuen Protokolls nun vor. Es sei eine Erweiterung für die globale Nutzung des bestehenden OPCP-Protokolls und auch kompatibel mit dem PNCP-Protokoll, so CharIN . Letzteres wurde von der französischen Roaming-Plattform Gireve 2023 eingeführt. Das Dilemma: Bisher haben Plug&Charge-Anbieter kein gemeinsames Protokoll verwendet. Die jetzt veröffentlichte Spezifikation des OPNC-Protokolls soll laut CharIN der erste Meilenstein auf dem Weg zu einer globalen Standardisierung sein.

„OPNC zeichnet sich durch ein offenes und internationales Rahmenwerk aus und gewährleistet ein reibungsloses und standardisiertes Ladeerlebnis für EV-Besitzer weltweit, indem es die Interoperabilität zwischen den einzelnen Akteuren und den PKI-Ökosystemen erleichtert“, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. Es werde den neuen Anforderungen des Marktes gerecht, „insbesondere die Unterstützung mehrerer PKIs im Gebühren-Ökosystem und die Berücksichtigung der Anforderungen des nordamerikanischen Marktes“. CharIN betont, OPNC könne „weltweit als das API-Protokoll der nächsten Generation betrachtet werden, das mit den bestehenden Protokollen rückwärtskompatibel ist“.



charin.global, github.com