Daimler Truck, Paccar und Accelera gründen Joint Venture Amplify

Technologiepartner der drei Unternehmen für die Fertigung der LFP-Zellen ist Eve Energy, wie die Unternehmen bereits bei der Ankündigung des Vorhabens im September 2023 mitteilten. Amplify Cell Technologies soll „bald“ mit dem Bau seiner Batteriezellenfabrik beginnen, die wie berichtet im Marshall County in Mississippi entstehen wird. Dort sollen vor allem LFP-Zellen gefertigt werden.

Der Plan sieht vor, dass die 21-GWh-Fabrik 2027 mit der Produktion von Batteriezellen für elektrische Nutzfahrzeuge beginnen und rund 2.000 Arbeitsplätze schaffen wird – mit der Option auf eine Erweiterung bei steigender Nachfrage. Mit der lokalen Produktion wollen die Partner nicht nur die Transportwege kurz halten, sondern auch von der US-Förderung profitieren, die eben eine lokale Wertschöpfung vorschreibt.

Der CEO des Joint Venturs, Kel Kearns, soll Amplify „bei der Herstellung differenzierter Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen (LFP) leiten“, wie es in der Mitteilung von Daimler Truck North America (DTNA) heißt. „Kearns‘ Karriere erstreckt sich über mehrere Jahrzehnte in verschiedenen Positionen in der Automobil- und Fertigungsindustrie, wobei sein jüngster Verantwortungsbereich auf der Herstellung von Elektrofahrzeugen im großen Maßstab lag“, so DTNA. Was in der Mitteilung nicht genannt wird: Kearns wurde von Ford abgeworben. Bei dem US-Autobauer hat der Manager seit April 2022 (bis zu seinem Ausscheiden im Juni 2024) die im Bau befindliche Elektroauto-Fabri BlueOval City in Tennessee geleitet.

Kearns selbst kommt in der Mitteilung nicht zu Wort, sondern nur Vertreter der Anteilseigner. „Mit Amplify Cell Technologies können Accelera by Cummins und unsere Partner Batteriezellen mit Fokus auf gewerbliche und industrielle Anwendungen in Nordamerika weiterentwickeln und die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen“, sagt etwa Jennifer Rumsey, Vorsitzende und CEO von Cummins. John O’Leary, Präsident und CEO von Daimler Truck North America, ergänzt: „Für Daimler Truck sind ein strikter Kostenfokus und eine intelligente Kapitalallokation die wichtigsten Hebel, um auf dem Weg zu einem wirklich nachhaltigen Transport erfolgreich zu sein. Diese Partnerschaft ermöglicht Skaleneffekte, die über Daimler Truck hinausgehen.“

Daimler Truck, Accelera und Paccar besitzen jeweils 30 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen. Technologie-Partner Eve Energy ist mit zehn Prozent ebenfalls beteiligt.

