E-Flugtaxi-Entwickler Archer erhält Genehmigung für kommerzielle Flüge

Das sogenannte “Part 135 Air Carrier & Operator Certificate” der FAA will Archer nun dafür nutzen, konventionelle Flugzeuge einzusetzen, um seine Systeme und Verfahren zu verfeinern, bevor „Midnight“ nach Erhalt der Musterzulassung in Betrieb genommen wird. Der Erhalt des Part 135-Zertifikats signalisiert, dass Archer Air die notwendigen Richtlinien und Verfahren entwickelt und der FAA gegenüber nachgewiesen hat, um den kommerziellen Betrieb von Flugzeugen in Übereinstimmung mit den strengen Sicherheits- und Betriebsstandards der FAA aufzunehmen. Archer ist erst der zweite Flugtaxi-Hersteller weltweit, der dieses Zertifikat erhalten hat.

„Wir fühlen uns geehrt, das Part 135 Air Carrier & Operator Certificate von der FAA zu erhalten. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Aufnahme des kommerziellen Flugtaxibetriebs mit unserem Midnight-Flugzeug“, sagt Adam Goldstein, Gründer und CEO von Archer. „Dieser Meilenstein spiegelt das unermüdliche Engagement unseres Teams für Sicherheit und betriebliche Exzellenz wider, während wir einen der weltweit ersten elektrischen Lufttaxidienste für Gemeinden in den USA mit einer sicheren, nachhaltigen und lärmarmen Transportlösung aufbauen.“

Eine der Firmen, die bereits von „Midnight“ überzeugt sind, ist United Airlines, das bereits im Jahr 2021 eine Order über 100 Flugzeuge abgegeben und zudem in Archer investiert hat. Mike Leskinen, Chief Financial Officer von United Airlines, sagt: „Das Tempo des Fortschritts und der Innovation, das Archer in den letzten Jahren erreicht hat, ist schlichtweg beeindruckend, und der heutige Tag markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg, sichere, nachhaltige und lärmarme Lufttaxidienste auf den Markt zu bringen. United Airlines gratuliert dem Team von Archer zum Erhalt des Part 135 Air Carrier & Operator Certificate. Gemeinsam freuen wir uns darauf, die Zukunft des Luftverkehrs zu gestalten und den United-Passagieren ein unvergleichliches Flugerlebnis zu bieten.“

Archer hat sich zum Ziel gesetzt, den städtischen Verkehr zu verändern und 60- bis 90-minütige Fahrten mit dem Auto durch schätzungsweise 10- bis 20-minütige elektrische Lufttaxiflüge zu ersetzen, die sicher, nachhaltig, geräuscharm und preislich konkurrenzfähig sind. Das eVTOL „Midnight“ ist ein pilotengesteuertes Flugzeug für vier Passagiere, das für schnelle Pendelflüge mit minimaler Ladezeit zwischen den Flügen ausgelegt ist. Auch Stellantis zählt zu den Investoren.

archer.com