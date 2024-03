Stellantis investiert erneut in Archer

Wie viel der Autobauer für jene 8,3 Millionen Aktien genau gezahlt hat und wie hoch die Beteiligung mit den weiteren Anteilen nun ausfällt, das gibt Stellantis in der Mitteilung jedoch nicht an. Bestätigt ist nur, dass die Aufstockung der Beteiligung von Stellantis auf den jüngsten Besuch von CEO Carlos Tavares am Hauptsitz und in den Fertigungswerken von Archer in Santa Clara, Kalifornien, erfolgte. Stellantis bzw. der Vorgänger-Konzern Fiat-Chrysler ist seit 2020 Partner von Archer und 2021 als Investor eingestiegen.

Im Januar 2023 hatte Stellantis sein Ziel angekündigt, als exklusiver Vertragshersteller die Serienproduktion von Archers Midnight-Flugtaxis zu übernehmen. Die erste Bauphase einer auf hohe Stückzahlen ausgelegten Produktionsstätte von Archer in Georgia liegt im Plan und soll im Laufe dieses Jahres abgeschlossen werden.

Diese erste Phase umfasst den Aufbau einer etwa 3,25 Hektar großen Produktionsanlage auf einem etwa 40,5 Hektar großen Areal. Diese auf den Bau von bis zu 650 Flugzeugen pro Jahr ausgelegte Anlage wäre dem Volumen nach eine der größten in der Flugzeugindustrie.

Im Rahmen der Partnerschaft hat Archer „die umfassende Fertigungs-, Lieferketten- und Designkompetenz von Stellantis gemeinsam mit Archers Expertise bei Design, Entwicklung und Vermarktung seines eVTOL-Flugzeugs genutzt“, wie es in der Mitteilung heißt. Das Fluggerät selbst kann einen Piloten und bis zu vier Passagiere befördern. Das „Midnight“ genannte Modell st für aufeinanderfolgende Kurzstreckenflüge von etwa 30 bis 80 Kilometern optimiert – mit jeweils rund zehnminütigen Ladestopps am Boden.

„Archer hat sich als Marktführer bei der Elektrifizierung der Luftfahrt etabliert und wir sind fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam die nächste Revolution in der Mobilität einläuten können“, sagt Stellantis-CEO Carlos Tavares. „Mit diesem Schritt signalisiert Stellantis sein Vertrauen in das Team von Archer und die Fortschritte, die wir dank unserer engen Partnerschaft weiterhin aus erster Hand erleben.“

„Wir stehen kurz davor, die Mobilität am Himmel zu verändern“, ergänzt Adam Goldstein, Gründer und CEO von Archer, selbstbewusst. „Archer und Stellantis arbeiten Seite an Seite, um eine einmalige Gelegenheit Wirklichkeit werden zu lassen: den städtischen Transport neu zu definieren und dabei einen erheblichen Mehrwert für die Metropolen der Welt und für unsere Anteilseigner zu schaffen.“

stellantis.com