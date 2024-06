GWM Ora 07 bestellbar / Volvo EX90 in Serienproduktion / Schnelllader bei Obi

1 – Hongqi bringt E-Limousine EH7 nach Deutschland

Die zum chinesischen Staatskonzern FAW gehörende Automarke Hongqi bringt ihre Elektro-Limousine EH7 noch in diesem Jahr nach Europa. Wie der Vertriebspartner Hedin mitteilt, ist der Verkaufsstart im dritten Quartal geplant. Erste Auslieferungen sollen im vierten Quartal erfolgen. Bereits auf der Automesse in Peking im April meldete Hongqi Ambitionen an, seine Elektroautos in viele Weltmärkte exportieren zu wollen – auch nach Deutschland. Die FAW-Tochter zielt dabei auf das Premium-Segment und will bei Audi, BMW und Mercedes wildern. Der erste Aufschlag erfolgt mit der fast fünf Meter langen Elektro-Limousine EH7.

2 – GWM Ora 07 ab 41.990 Euro bestellbar

Der chinesische Hersteller Great Wall Motor, kurz GWM, bringt mit dem Ora 07 eine sportliche Elektrolimousine nach Europa. In Deutschland sind ab sofort Bestellungen möglich. Nach dem GWM Ora 03, der früher als Ora Funky Cat verkauft wurde, ist der Ora 07 das zweite Modell der Ora-Linie in Europa. Die Limousine greift dabei viele Design-Elemente des Kompaktmodells Ora 03 auf – etwa die rundliche Grundform und auch die Scheinwerfer, die ebenfalls rundlich sind. Mit 4 Meter 87 Länge überragt der Ora 07 den bekannten Ora 03 aber deutlich. Zu den Platzverhältnissen, dem Kofferraum oder den weiteren Abmessungen äußert sich Great Wall zum Start nicht weiter, stellt dafür aber die beiden Antriebs-Varianten genauer vor.

3 – Volvo baut den EX90 jetzt in Serie

Was lange währt, wird endlich gut: Diese Redewendung passt jedenfalls gut zur neuesten Elektro-News von Volvo. Der schwedische Autohersteller wollte nämlich schon vergangenes Jahr die Produktion seines neuen Flaggschiff-Modells EX90 starten. Doch die Auto-Fee meinte es nicht gut mit Volvo und wegen Software-Problemen musste der Montagebeginn deutlich verschoben werden. Nun aber sind die ersten Exemplare des EX90 vom Band gerollt – und zwar im Werk in Charleston im US-Bundesstaat South Carolina. Doch was hat das neue Elektroauto drauf? Der EX90 ist ein bulliges SUV, das in Deutschland zu Preisen ab 83.700 Euro bestellt werden kann. Je nach Variante gibt es den EX90 mit fünf, sechs oder gar sieben Sitzen.

4 – VinFast hat wohl Marktstart in Deutschland vollzogen

Der vietnamesische Elektroauto-Hersteller VinFast hat offenbar erste Auslieferungen an Kunden in Deutschland getätigt. Damit vollziehen die Vietnamesen endlich jenen Schritt, den sie bereits seit eineinhalb Jahren angekündigt und immer wieder verschoben hatten. Wie die „Automobilwoche“ berichtet, hat VinFast seit Jahresbeginn erste Exemplare des VF8 für die interne Nutzung auf deutsche Straßen gebracht und im Mai auch mit Auslieferungen an Kunden begonnen. Eine offizielle Ankündigung erfolgte nicht, obwohl Vinfast sonst nicht um Pressemitteilungen verlegen ist. Die Zulassungsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamts wies Ende April aber 21 in Deutschland zugelassene VF8-Exemplare aus.

5 – Pfalzwerke bauen Schnelllader an 40 Obi-Filialen

Die Pfalzwerke und die Baumarktkette Obi forcieren den Ausbau von Schnellladeinfrastruktur für Elektroautos. 40 gemeinsame Standorte sind aktuell in Planung, 15 davon bereits in Betrieb oder in der Umsetzung. Der erste Schnelllade-Standort aus der Partnerschaft ist bereits eine Weile in Betrieb, konkret seit Juli 2023 an einer Filiale in Leipzig. Die Pfalzwerke, eigentlich im Kern in der namensgebenden Region als Energieversorger aktiv, haben die Elektromobilität als strategisches Geschäftsfeld erkannt und sind deutschlandweit bereits unter den Top Acht der Ladepark-Betreiber.