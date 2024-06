Volvo baut den EX90 jetzt in Serie

Der EX90 soll wie berichtet ab der zweiten Jahreshälfte an Kunden in Europa und Nordamerika ausgeliefert werden – Batteriepass inklusive. Der Produktionsbeginn des Modells war ursprünglich für das Jahr 2023 geplant, also wenige Monate nach der Weltpremiere im November 2022. Doch aufgrund von Software-Problemen hatte Volvo die Produktion des EX90 (und auch des Plattform-Bruders Polestar 3) verschoben. Der Polestar 3 wird seit Ende Februar 2024 in China gebaut.

In Deutschland ist der EX90 zu Preisen ab 83.700 Euro erhältlich. Dabei handelt es sich um die Ausstattung „Core“ mit fünf Sitzen. Insgesamt bietet Volvo das E-SUV in drei Ausstattungen an (Core, Plus und Ultra), wobei nur der „Core“ als Fünfsitzer erhältlich ist. Die höherwertigen Ausstattungen werden nur als Sechs- oder Siebensitzer angeboten.

Bei der Technik bieten die Schweden drei Antriebsvarianten: Einen 205 kW starken Hecktriebler sowie den „normalen“ Allradler mit 300 kW als auch den „Performance“-Allradler mit 380 kW. Die beiden Twin-Motor-Modelle, wie Volvo die Allradler nennt, werden mit einer 111 kWh großen Batterie angeboten. Der EX90 Single Motor RWD muss mit 104 kWh auskommen. Eine Übersicht der technischen Daten und Ausstattungs-Varianten finden Sie am Ende des Artikels.

Das Werk Charleston, wo der EX90 gebaut wird, hatte Volvo im Jahr 2018 eröffnet und dort zunächst Benziner-Limousinen für den US-Markt gebaut. Der S60 wird auch weiterhin dort gebaut. Die Produktionskapazität des ersten US-Werks von Volvo liegt bei 150.000 Fahrzeugen pro Jahr – wie sich das künftig auf die beiden Baureihen aufteilen soll, erwähnen die Schweden in der Mitteilung nicht.

Für die Produktion des Elektro-Flaggschiffs wurde das noch junge Werk bereits erweitert. Karosseriebau und die Lackiererei wurden für das große Fahrzeug erneuert und erweitert, zudem hat Volvo in Charleston eine Anlage zur Montage der Batteriepacks aufgebaut. Die Zellen stammen von CATL, hieß es zur Weltpremiere vor anderthalb Jahren.

Der Start of Production (SoP) des EX90 stellt für Volvo nach eigenen Angaben übrigens einen „Paradigmenwechsel“ dar. Und das nicht wegen seiner Elektro-Plattform oder der US-Fertigung, sondern weil der EX90 „das erste Volvo-Auto ist, das mit Core-Computing-Technologie ausgestattet ist – einer Technologie, die ein neues Zeitalter der Sicherheit für unsere Autos ermöglicht“. Das neue Flaggschiff soll nichts weniger sein als „das bislang sicherste Volvo-Auto“. Der EX90 verfügt nicht nur über das erwähnte Computersystem, sondern auch über eine Vielzahl von Kameras und Sensoren sowie auch eine Lidar-Einheit über der Frontscheibe.

Wie lange die Vorserienproduktion in Charleston bereits läuft, gibt Volvo nicht an. Klar ist nur, dass das erste Fahrzeug für einen Endkunden, nun gebaut wurde. Der EX90 in der Farbe „Denim Blue“ soll noch in diesem Jahr an einen US-Kunden ausgeliefert werden.

„Der vollelektrische Volvo EX90 ist der Beginn einer neuen Ära für Volvo Cars – einer neuen Ära der Sicherheit, Nachhaltigkeit und menschenzentrierten Technologie“, sagt Volvo-CEO Jim Rowan. „Der EX90 wird mit Stolz in den USA hergestellt und spiegelt unser langfristiges Engagement für unsere Mitarbeiter in South Carolina und den gesamten US-Markt wider.“

volvocars.com

EX90 Single Motor AWD EX90 Twin Motor AWD EX90 Twin Performance AWD Leistung 205 kW 300 kW 380 kW Drehmoment 490 Nm 770 Nm 910 Nm Batterie (brutto) 104 kWh 111 kWh 111 kWh WLTP-Reichweite 580 km 585 km 580 km Beschleunigung 0-100 km/h 8,4 s 5,9 s 4,9 s Höchstgeschwindigkeit 180 km/h 180 km/h 180 km/h Leergewicht 2.590 kg 2.796 kg 2.796 kg zulässiges Gesamtgewicht 3.000 kg 3.300 kg 3.300 kg Anhängelast 1.200 kg 2.200 kg 2.200 kg Dachlast 100 kg 100 kg 100 kg