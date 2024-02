Polestar startet Fertigung des Polestar 3 in China

Die erste frühe Testserie im amerikanischen Werk wurde erfolgreich abgeschlossen, wie Polestar in der Mitteilung schreibt. Abgesehen von der Tatsache, dass die Serienfertigung in Chengdu angelaufen ist, nennt Polestar in der knappen Mitteilung aber keine weiteren Details zu der Montage in China, etwa zu einem Festakt, der genauen Konfiguration des Premieren-Exemplars oder auf welchem Markt dieses Exemplar ausgeliefert werden soll.

Stattdessen ist nur noch ein Zitat von Polestar-CEO Thomas Ingenlath enthalten: „Der Produktionsstart dieses atemberaubenden Fahrzeugs markiert einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg von einem Ein-Fahrzeug- zu einem Drei-Fahrzeug-Unternehmen in diesem Jahr“, so der deutsche Manager. „Darüber hinaus haben wir im Werk in Ridgeville, South Carolina, die Marktreife erreicht und befinden uns mit unseren Plänen, den Polestar 3 in den USA zu produzieren, auf einem sehr guten Kurs.“

Bei dem dritten Modell handelt es sich bekanntlich um den Polestar 4, der seit November im Geely-Werk in Hangzhou Bay gebaut wird. Noch vor dem Jahresende wurden in China die ersten Exemplare ausgeliefert, weshalb in den Polestar-Auslieferungen 2023 neben dem altbekannten Polestar 2 wieder zwei Modelle enthalten waren. Das eigene Ziel für 2023 von 60.000 Fahrzeugen hatte die Marke mit 54.600 Auslieferungen aber verfehlt.

Mit dem Polestar 4 und bald auch dem Polestar 3 soll das in 2024 anders werden. In der kurzen Mitteilung zum Produktionsstart nennt Polestar nicht, ab wann genau das neue Modell ausgeliefert werden soll. Ingenlath selbst hatte im Januar angegeben, dass die ersten Auslieferungen des Polestar 3 „im Sommer“ erwartet werden.

Auch wenn die Produktion jetzt gestartet ist, die Weltpremiere des Polestar 3 ist bereits eine Weile her: Vorgestellt hatte die schwedisch-chinesische Marke ihr erstes E-SUV schon im Oktober 2022. Eigentlich sollte die Fertigung 2023 anlaufen, Software-Probleme haben die Serienproduktion des Polestar 3 und des Schwestermodells Volvo EX90 jedoch verzögert. Ursprünglich sollte der Polestar 3 ab Mitte 2023 in Chengdu vom Band laufen.

Polestar 3 Long Range Dual Motor Polestar 3 Performance-Paket Antrieb AWD AWD Leistung 360 kW 380 kW Drehmoment 840 Nm 910 Nm Beschleunigung 5,0 s 4,7 s Höchstgeschwindigkeit 210 km/h 210 km/h WLTP–Reichweite 628 km 561 km Batteriekapazität 111 kWh 111 kWh Ladeleistung DC 250 kW 250 kW Ladezeit DC 10-80% 30 min 30 min Preis 88.600 Euro 95.200Euro

Kurz die wichtigsten Daten zu dem Fahrzeug: Das erste von Anfang an als Polestar konzipierte Modell leistet in der zum Start erhältlichen Dual-Motor-Version 360 kW bei einem maximalen Drehmoment von 840 Nm. Mit dem optionalen Performance Paket beträgt die Gesamtleistung 380 kW und 910 Nm. Die Batterie kommt nominal auf 111 kWh. Geladen wird der Polestar 3 über einen 11-kW-AC-Onboardcharger oder per DC mit bis zu 250 kW. Wie der EX90 wird auch der Polestar 3 mit seinem Ladegerät für bidirektionales Laden ausgerüstet sein. Damit gibt es künftig die Möglichkeit, auch Vehicle-to-Grid-Funktionen anzubieten.

Der Polestar 3 Long Range Dual Motor ist in Deutschland ab 88.600 Euro erhältlich, mit Performance-Paket steht er ab 95.200 Euro in der Preisliste – und damit inzwischen in beiden Fällen etwas günstiger als zur Weltpremiere angekündigt. Die Bezeichnung Long Range legt nahe, dass es später auch einen Standard Range mit kleinerer Batterie geben wird – Polestar hat eine solche Variante aber noch nicht angekündigt. Beim Volvo EX90 ist hingegen bereits ein Modell mit 104 kWh großer Batterie angekündigt.

polestar.com