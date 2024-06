Tesla Model Y jetzt 6.000€ billiger / Elli setzt auf PV-Laden / Mehr Reichweite im Winter

1 – VW-Tochter Elli will mit Otovo Ladekosten senken

Elli, die Volkswagen-Konzernmarke für Laden und Energie, und die europäische Solarplattform Otovo machen künftig gemeinsame Sache. Ab Sommer sollen Kunden beim Kauf einer Elli-Wallbox auch eine PV-Anlage beziehen können und damit die Betriebskosten ihres E-Autos um bis zu 40 Prozent senken können. Die Verbindung von Elektromobilität und Solarenergie soll es Elli und Otovo ermöglichen, „maßgeschneiderte Lösungen für den wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge zu entwickeln“. Dabei soll es zunächst vor allem um ein effizientes PV-Überschussladen gehen, bei dem überschüssige Solarenergie direkt zum Laden von Elektrofahrzeugen genutzt wird.

2 – Honda läutet US-Fertigung des CR-V e:FCEV ein

Honda bringt ein neues Wasserstoffauto – und startet dessen Produktion jetzt im US-Bundesstaat Ohio. Die Japaner bezeichnen die Brennstoffzellen-Version des Kompakt-SUV namens CR-V als einziges Wasserstoff-Brennstoffzellenauto, das derzeit in den USA hergestellt wird. Honda hatte das Wasserstoffauto im Februar offiziell präsentiert. Nun hat die Fertigung des Modells im sogenannten „Performance Manufacturing Center“ in Ohio begonnen. Zur Stückzahl äußert sich Honda allerdings nicht. Das Fahrzeug wird von Ohio aus nach Kalifornien und Japan transportiert, wobei der Launch in Japan zeitlich vor dem Marktstart in Kalifornien liegen wird. In beiden Märkten soll es aber noch dieses Jahr losgehen.

3 – Tesla Model Y mit 6.000 Euro Umweltprämie

Tesla hatte in Deutschland zuletzt mit einer deutlichen Absatzflaute zu kämpfen – das beliebte Model Y hat sich in den ersten fünf Monaten rund 40 Prozent schlechter verkauft als im Vorjahreszeitraum. Entsprechend groß sind die Lagerbestände aus der Fabrik in Grünheide. Jetzt steuert Tesla gegen – mit einer Umweltprämie in Höhe von 6.000 Euro. Diese gibt es bis Ende Juni für alle bereits produzierten Lagerwagen. Der rabattierte Preis erscheint allerdings nicht im Tesla-Konfigurator für Neu-Fahrzeuge, sondern wird groß auf der Tesla-Homepage beworben. Alle verfügbaren Fahrzeuge werden dort über ein filterbares Tool auf der Webseite entsprechend ihres Standortes aufgelistet.

4 – Hamburger Hafen erprobt E-Lkw-Duo von Volvo

Die Hamburger Hafen und Logistik AG hat die ersten zwei elektrisch betriebenen Lkw bei ihrer eigenen Spedition in Betrieb genommen. Es handelt sich dabei um zwei Volvo-Trucks vom Typ FH Electric. Diese bilden sozusagen die Vorhut für die weiterer Elektrifizierung der Flotte. Die beiden Elektro-Lkw werden von der hauseigenen Container-Transport-Dienst GmbH zunächst für Containerumfuhren im Hamburger Hafen eingesetzt. Im Rahmen dieser Tests sollen Daten gesammelt werden, die der HHLA eine Entscheidungsgrundlage für mögliche Beschaffungen weiterer E-Trucks liefern.

5 – BMW und Pirelli: Winterreifen für mehr Reichweite

Der Winter ist zwar noch weit weg, aber dieses Thema ist dennoch spannend: Ein Winterreifen, der vollelektrischen Autos bis zu 50 Kilometer mehr Reichweite verschafft – Das ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit von BMW und Pirelli bei einem neuen Reifen für den BMW i7. Üblicherweise haben Winterreifen einige Nachteile in Bezug auf die Reichweite, da sie aufgrund ihrer Gummi-Mischung und ihres Profilmusters im Vergleich zu Sommerreifen einen höheren Rollwiderstand haben. Zur Erklärung: Der Rollwiderstand eines Reifens beschreibt die Kraft, die für die Rollbewegung erforderlich ist.