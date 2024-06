Posco legt Grundstein für Motorkern-Fabrik in Polen

Den Plan für das neue Werk in Polen hatte Posco bereits im Januar im Zuge des Großauftrags durch die Schwesterunternehmen Hyundai und Kia bekanntgegeben. Es wird auf einem 100.000 Quadratmeter großen Gelände errichtet und soll Mitte 2025 fertiggestellt werden.

Im Werk sollen Traktionsmotorkerne mit Stator und Rotor gefertigt werden. Diese sind eine entscheidende Komponente im Antriebsstrang der meisten Elektroautos, spielen bei Verbrennungsmotoren aber keine Rolle.

Die Produktion im Werk in Brzeg wird sich zunächst auf die Lieferung von 1,03 Millionen Traktionsmotorkernen in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 konzentrieren. Diese werden speziell für die Elektrofahrzeuge von Hyundai und Kia verwendet, die für den europäischen Markt bestimmt sind. In der Fabrik des Hyundai-eigenen Zulieferers Hyundai Mobis werden die Motorkerne dann in die Antriebseinheiten verbaut.

Das slowakische Werk von Hyundai Mobis liegt in Zilina in unmittelbarer Nachbarschaft zum dortigen Fahrzeugwerk von Kia. An das Kia-Fahrzeugwerk in Zilina werden rund 480.000 Antriebseinheiten mit Posco-Motorkernen gehen. Die weiteren 550.000 Einheiten werden an das Hyundai-Werk in der Türkei weitertransportiert. Das Werk von Hyundai Assan Otomotive in Izmit fertigt vor allem Kleinwagen und auch die Elektro-Version des Hyundai Kona mit der kleinen Batterie.

Posco strebt an, bis 2030 ein Produktionssystem aufzubauen, das in der Lage ist, jährlich 1,2 Millionen Antriebsmotorkerne ausschließlich in der polnischen Fabrik zu produzieren.

„Es ist wichtig, eine Produktionsbasis in Europa aufzubauen, dem Vorreiter der umweltfreundlichen Automobilindustrie, nach Asien und Nordamerika“, sagte ein Sprecher von Posco. Er fügte hinzu: „Wir werden als globaler umweltfreundlicher Komponentenhersteller einen Sprung nach vorne machen.“

Angesichts des zunehmenden Protektionismus betont das Unternehmen, dass es ihm wichtig ist, mit eigenen Standorten in verschiedenen Wirtschaftsregionen der Welt präsent zu sein. So verfügt Posco neben dem neuen Werk in Polen auch über entsprechende Fabriken für Antriebsmotorkerne in Südkorea, Mexiko und Indien.

Unterdessen beginnt die Posco Group im südkoreanischen Pohang zusammen mit dem chinesischen Partner CNGR mit der Errichtung von Nickel- und Vorläufer-Produktionsanlagen. Hier sollen ab 2026 jährlich 50.000 Tonnen hochreines Nickel produziert werden, genug für die Batterien von 1,2 Millionen Elektrofahrzeugen.

