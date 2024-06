Tesla-Hauptversammlung stimmt Musks Milliarden-Vergütung zu

Dass sich die Hauptversammlung für das Aktienpaket als Vergütung für den Tesla-CEO ausspricht, hatte sich bereits im Laufe des Tages abgezeichnet: Musk hatte selbst auf X das vorläufige Ergebnis der Abstimmung veröffentlicht. Die Aktionäre hatten zwar noch bis zum Beginn der eigentlichen Hauptversammlung Zeit, ihre Meinung zu ändern. Das hätte aber bei Eigentümern von mehr als 400 Mio Tesla-Aktien der Fall sein müssen, um das vorläufige Ergebnis zu kippen.

Offiziell geht es zwar um das Gehaltspaket, an der Börse ist die Abstimmung aber wichtiger als der rein finanzielle Wert: Es wird auch als Gradmesser für die Zukunft von Elon Musk bei Tesla gesehen – bleibt Musk mit der Milliarden-Vergütung oder verliert der Unternehmer die Lust an Tesla? Alleine schon, als Musk bei X das vorläufige Ergebnis der Abstimmung veröffentlicht hatte, legte die Tesla-Aktie im vorbörslichen Handel um 6,7 Prozent zu.

Ob Musk das 56 Milliarden US-Dollar schwere Aktienpaket selbst mit dem Beschluss der Hauptversammlung am Ende tatsächlich erhält, ist aber noch offen. Die umstrittenen Aktienoptionen wurden Musk bereits 2018 zugesprochen, in der Folge hatte aber ein Privatanleger vor einem US-Bundesgericht in Delaware geklagt – mit Erfolg. Deshalb stand das Paket 2024 erneut zur Abstimmung. Analysten weisen aber darauf hin, dass das Vergütungspaket immer noch für illegal erklärt werden könnte: In dem erwähnten Verfahren in Delaware hatte die Bundesrichterin zwar schon gegen Tesla entschieden, das finale Urteil steht aber immer noch aus.

A propos Delaware: Das Verfahren wurde dort durchgeführt, weil dort (aus steuerlichen Gründen) der formale Hauptsitz von Tesla ist. Das eigentliche Headquarter ist während der Corona-Pandemie von Kalifornien nach Texas verlegt worden. Nach Texas dürfte es nun auch den formalen Sitz ziehen: Auch hier haben die Aktionäre im Sinne von Elon Musk abgestimmt und den Umzug beschlossen. Anhand des vorläufigen Ergebnisses hatte der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, Tesla bereits begrüßt: „Willkommen in einem Bundesstaat, der weder eine Einkommensteuer noch eine Körperschaftsteuer hat.“

