Doppel-Wallbox von Mennekes ab sofort eichrechtskonform

Vorgestellt hatte Mennekes die Twincharge-Wallboxen bereits im November letzten Jahres. Die Varianten mit Ladesteckdose sind seit März 2024 erhältlich, während die Varianten mit angeschlagenem Ladekabel und Eichrecht noch ab diesem Monat verfügbar sein sollen.

Wie der Name bereits vermuten lässt, bietet diese Wallbox-Version zwei AC-Ladepunkte mit je bis zu 22 kW. Sie zeichne sich „durch vereinfachte Installation, umfassende Sicherheitsmerkmale und intelligente Verwaltungsoptionen aus“. Möglich machen soll die vereinfachte Installation eine Anschlussbox. Mennekes beschreibt dies wie folgt: „Einfach die Anschlussbox montieren, die notwendigen Zuleitungen errichten, die Wallbox bequem aufhängen, befestigen und die finalen Anschlüsse herstellen.“ Eignen würde sich dies besonders für zeitlich entkoppelte Vorabinstallationen und/oder beim Einsatz mehrerer Doppel-Wallboxen. In der Vorbereitungsphase der Installation soll sich die Anschlussbox mit dem dazugehörigen Deckel sicher verschließen lassen, bis die eigentliche Wallbox später dazu kommt.

Einen sicheren Ladevorgang soll die Amtron Professional Twincharge dank integrierter Schutzeinrichtungen wie Fehlerstromschutzschalter, Leitungsschutzschalter und DC-Fehlerstromüberwachung gewährleisten können. Ferner ist die Wallbox mit OCPP 1.6s und OCPP 1.6j kompatibel. Die Autorisierung erfolgt per RFID. Optional bietet Mennekes ein integriertes Mobilfunkmodem an. Zudem soll sie optional mit der Plug&Charge-Funktion ausgestattet werden können. In „Kombination mit einem QR-Code kann das Ladegerät auch AFIR-konform für öffentliches Laden“ eingesetzt werden.

Bis zu 100 dieser Ladepunkte können in einem „dynamischen und phasengenauen Lastmanagement“ laut Mennekes untergebracht werden. Mit dem Mennekes Charge Point Manager soll sich die Wallbox möglichst einfach verwalten lassen. „Mithilfe der kostenlosen Software können alle Ladestationen der Professional-Reihe unkompliziert eingerichtet und konfiguriert werden“, teilt das Unternehmen mit.

Nachdem die ersten Twincharge-Wallboxen bereits seit März erfolgreich in die internationalen Märkte geliefert wurden, können die Doppel-Wallboxen nun auch in Deutschland und Österreich überall dort eingesetzt werden, wo der Ladestrom abgerechnet werden soll.

mennekes.de