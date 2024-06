ChargePoint kündigt Neuerungen für be.ENERGISED-Plattform an

Vor drei Jahren teilte der Ladeinfrastruktur-Spezialist die Übernahme von has·to·be und folglich auch dem Backend be.ENERGISED mit. Seitdem hat ChargePoint das Produkt laut eigener Aussage „kontinuierlich gepflegt und weiterentwickelt“. Inzwischen kann be.ENERGISED über 900 Ladestationsmodelle von mehr als 100 Herstellern verwalten.

„Die be.ENERGISED-Plattform von ChargePoint vereint Services für CPOs und eMSPs, einschließlich Mehrwertsteuerabwicklung, automatisierte Rechnungsstellung und Rationalisierung von Finanzoperationen für multinationale Ladeanbieter“, so ChargePoint. Die Software ist eine End-to-End-Lösung, die jeden Schritt des Ladevorgangs abdecken könne und die nötige „Flexibilität und Modularität für alle Anwendungsfälle“ bieten soll.

Nun hat der Ladeinfrastruktur-Spezialist neue Funktionen, Angebote und Erweiterungen zu seiner Plattform bekannt gegeben. Dazu gehört u. a. das neue Zahlungsterminal, das die neuen „OCPI v2.2.1 Direct Payment Module“-Standards unterstützt. Zudem ist es konform zu der im April in Kraft getretenen AFIR-Verordnung. Darüber hinaus seien eMobility Service Provider (eMSPs) in der Lage, ihren Kunden über das Roaming-Netzwerk Zugang zu mehr als 750.000 Ladestationen in Europa zu ermöglichen. Ladestationsbetreiber (CPOs) sollen im Gegenzug ihre Ladesäulen mittels Roaming-Vereinbarungen der „be.ENERGISED Community“ mit „wenigen Mausklicks“ der Öffentlichkeit zugänglich machen können. Ferner ist die AC-Ladelösung CP6000 auf der be.ENERGISED-Plattform inzwischen für ausgewählte Kunden verfügbar. Ohne jedoch näher ins Detail zu gehen.

„Neue Marktanforderungen erfordern fortschrittliche Lademanagement-Plattformen mit innovativen Funktionen für die Zukunft“, sagt Andreas Blin, Director for Service Provision bei ChargePoint. „be.ENERGISED ist seit über 10 Jahren führend auf dem Markt und erfüllt die Herausforderungen von Ladeanbietern und stellt sicher, dass sowohl neue als auch bestehende Infrastrukturen in einem immer dynamischeren Umfeld bestehen können.“

Mehr über die Plattform von ChargePoint können Interessenten am Stand B6.111 in Halle B6 auf der diesjährigen Power2Drive erfahren, die vom 19. Bis 21. Juni 2024 in München stattfinden.

chargepoint.com