Neuer 400-kW-Lader von EVBox ab sofort eichrechtskonform

Der niederländische Hersteller EVBox kann mit seinem neuen 400-kW-Lader in Deutschland und Österreich durchstarten. Die seit einem Jahr bestellbare Ladestation vom Typ Troniq High Power hat nach Angaben des Unternehmens „alle Schritte der Eichrechtszertifizierung vollständig bestanden“ – und kann damit ab sofort in den beiden genannten Ländern eingesetzt werden. Für seine schon auf dem Markt befindliche DC-Ladestation EVBox Troniq Modular hatte EV Box die Zertifizierung bereits im vergangenen Jahr abgeschlossen.

„Dies ist ein weiterer Meilenstein für EVBox. Deutschland und Österreich bleiben weiterhin führende Märkte für Elektrofahrzeuge und mit unseren eichrechtkonformen DC-Schnellladestationen tragen wir zum Aufbau der öffentlichen und halböffentlichen Ladeinfrastruktur für eine nachhaltigere Zukunft bei“, kommentiert Markus Dehn, CTO bei EVBox.

Die neu qualifizierte Ladestation vom Typ EVBox Troniq High Power ist in der Lage, eine Leistung von bis zu 400 kW zu liefern. Sie verfügt dem Hersteller zufolge über eine skalierbare Architektur mit bis zu zehn 40-kW-Leistungsmodulen und ist mit 320 kW, 360 kW oder 400 kW Ausgangsleistung verfügbar. Die Säule kann, sofern vom Fahrzeug unterstützt, theoretisch eine Reichweite von 100 Kilometern in nur drei Minuten nachladen. Alternativ kann die Ladeleistung auch dynamisch von zwei Fahrzeugen gemeinsam genutzt werden, wobei jedem Fahrzeug beispielsweise 200 kW Leistung zugewiesen werden. Letzteres dürfte der deutlich häufigere Fall sein.

Die Markteinführung der EVBox Troniq High Power folgte vergangenes Jahr auf eine erfolgreiche Testphase an zwei Standorten in Frankreich und in den Niederlanden. Über letzteres Pilotprojekt an der niederländischen Fastned-Station De Watering an der A 8 bei Oostzaan hatten wir im Dezember 2022 berichtet. Die schon länger erhältliche DC-Säule Troniq Modular hatte EVBox bereits im Mai 2021 vorgestellt. Sie bietet bis zu 240 kW Ladeleistung.

