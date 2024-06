Ladeanbieter Atlante weitet Partnerschaft mit Groupe Duval aus

Dadurch erhält die Partnerschaft zwischen Groupe Duval und Atlante, die im April 2023 mit dem Vertragsabschluss für 188 Schnellladestationen begann, eine neue Dimension. Rund 30 dieser Ladepunkte sind mittlerweile in Liegenschaften der Groupe Duval installiert, wo sich große Handelsketten wie Aldi, Biogroup, L’Appart Fitness, Decathlon, Burger King, GIFI, KIABI, Basic Fit und andere befinden.

Während eines Besuchs an einem der Standorte können die Fahrer während des Einkaufs oder des Essens die Batterien ihrer E-Autos mit Ökostrom laden und so „die Aufenthaltsdauer in den Geschäfts-, Wohn- und Freizeitbereichen der Groupe Duval optimieren“, wie es in der Mitteilung heißt.

Die Stationen sind für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich, rund um die Uhr geöffnet, mit allen Ladestandards kompatibel und können mit den Ladekarten oder -Apps der üblichen Roaminganbieter genutzt werden. Die Bezahlung per Kreditkarte ist ebenfalls möglich.

Stefano Terranova, CEO von Atlante, sagte: „Wir sind eine langfristige Partnerschaft mit der Groupe Duval eingegangen, einem führenden Unternehmen im Bereich der Gewerbeimmobilien, mit dem wir die Werte Innovation und Nachhaltigkeit teilen. Indem wir unsere Kräfte bündeln, bieten wir den derzeitigen und zukünftigen Nutzern von Elektroautos in Frankreich das beste Ladeerlebnis und beschleunigen so die Einführung der nächsten großen Energierevolution in Europa“.

Pauline Duval, Direktorin der Groupe Duval, sagte: „Unser Familienunternehmen ist besonders sensibel für die Umweltauswirkungen ihrer Aktivitäten und hat nun mit Atlante die Möglichkeit, ein nationales grünes Ladenetz für Elektrofahrzeuge aufzubauen und unsere Kunden in den Geschäften für die sanfte Mobilität zu sensibilisieren. Abgesehen von der realen Auswirkung, die diese Partnerschaft auf die Verringerung unseres CO2-Fußabdrucks haben wird, steht dieser neue Service im Mittelpunkt unserer Kernwerte Flexibilität und Innovation“.

Atlante entwickelt das größte Schnellladenetz in Südeuropa, das zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gespeist und durch Energiespeicher und Photovoltaik vor Ort ergänzt wird. Bis 2025 sollen in Italien, Frankreich, Spanien und Portugal 5.000 und bis 2030 über 35.000 Schnell- und Ultra-Schnellladepunkte installiert werden.

Atlante ist seit Oktober 2021 aktiv und hat heute in seinen vier Ländern mehr als 2.000 Ladepunkte in Betrieb und Tausende weitere im Bau und in der Entwicklung. Atlante stützt sich auf das technologische Erbe der NHOA-Gruppe, unter anderem durch die Zusammenarbeit mit dem Schwesterunternehmen Free2move eSolutions, und ist das bevorzugte Ladenetzwerk von Stellantis, das bei seinen Händler Atlante-Ladesäulen errichten lässt.

