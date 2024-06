„Charge Your Truck“ eröffnet Lkw-Ladepark nahe München

Der zwischen A9 und A92 gelegene Standort – konkret in der Dieselstraße 29 in Eching – umfasst in der ersten Ausbaustufe zwei CCS-Ladepunkte von Kempower mit jeweils 150 kW. Der Strom soll aus einer Photovoltaik-Anlage stammen. In der zweiten Ausbaustufe, die bis zum zweiten Quartal 2025 abgeschlossen sein soll, ist die Installation von 13 weiteren Ladepunkten geplant. Dann wird es an dem Standort auch unterschiedliche Leistungsklassen geben: In der zweiten Ausbaustufe sind auch Schnellladepunkte mit bis zu 350 kW Leistung geplant, aber auch langsamere Säulen mit bis zu 50 kW für das Übernacht-Laden der E-Lkw.

Die genaue Aufteilung – also wie viele Übernacht-Ladepunkte und wie viele Schnelllader gebaut werden sollen – steht noch nicht fest, wie am Rande der Eröffnungsfeier zu hören war. Das will Park Your Truck noch gemeinsam mit potenziellen Kunden und Nutzern entwickeln. Auch dass die weiteren Ladepunkte von Kempower geliefert werden, ist noch nicht gesetzt: Der Lieferant der Hardware steht noch nicht fest.

Bei den geplanten Arbeiten geht es aber nicht nur um die Ladesäulen selbst: Auch der Netzanschluss soll für den Ausbau auf drei Megawatt erweitert werden. Der Ausbau ist auch nötig, denn die für E-Lkw recht geringe Ladeleistung der ersten Ausbaustufe von 2×150 kW ist auch der Kapazität der vorhandenen Trafostation geschuldet.

Bild: Tobias Wagner Bild: Tobias Wagner Bild: Tobias Wagner

Derzeit ist der Ladepark ausschließlich für die Spedition Elflein nutzbar. Es soll aber zeitnah auch eine öffentliche Nutzbarkeit ermöglicht werden. Dafür wird Park Your Truck das vorhandene Reservierungssystem weiterentwickeln von von der reinen Stellplatz-Reservierung auf die Ladepunkte ausweiten. Dann sollen Drittkunden an den Ladesäulen jene Slots buchen können, die Hauptkunde Elflein nicht belegt.

Die Spedition Elflein ist in der Automobillogistik tätig und beliefert das BMW Werk in München – Elflein ist auch an den eTrailer-Tests von BMW beteiligt. Das Unternehmen setzt bereits heute drei elektrische Sattelzugmaschinen von Designwerk ein, die 338 kWh große LFP-Batterien (Netto-Energiegehalt: 311 kWh) nutzen. Einen dieser E-Lkw setzt Elflein im Münchner Raum ein. Die E-Lkw-Flotte soll bald um sechs weitere Sattelzugmaschinen erweitert werden, die von MAN und Mercedes-Benz Trucks bezogen werden.

Für Park Your Truck soll der erste Lade-Standort in Eching nur der Auftakt sein: Insgesamt plant das Unternehmen, deutschlandweit 15 seiner Standorte mit Ladeinfrastruktur für E-Lkw auszurüsten. Konkret genannt werden bereits die Lkw-Parkplätze in Ingolstadt und Wolfsburg. Die weiteren Standorte sind noch nicht festgelegt – welcher Parkplatz Ladepunkte erhalte, hänge auch davon ab, welche Anker-Kunden das Unternehmen dafür gewinne, so Park Your Truck.

Langfristig plant Park Your Truck, europaweit einen Großteil seiner 300 Parkplätze für den klimafreundlichen Schwerlastverkehr zu rüsten. Neben Schnellladepunkten, Stationen für das Laden über Nacht mit geringerer Leistung sowie der regenerativen Erzeugung und Speicherung vor Ort, will das Unternehmen bei Bedarf auch Tankstellen für Bio-LNG, E-Fuels und Wasserstoff einrichten.

Quelle: Info per E-Mail