SK On will US-Lithium von ExxonMobil kaufen

Das Memorandum of Understanding sieht vor, dass das Material aus dem ersten geplanten Projekt von ExxonMobil in Arkansas stammen soll. Der Mineralölkonzern hatte das Vorhaben, ab 2027 in den Lithium-Abbau in den USA einzusteigen, im November 2023 bestätigt und amals die neue Marke Mobil Lithium vorgestellt.

ExxonMobil hatte bereits früher im Jahr 2023 die nötigen Grundstücke und später auch die Bohrrechte für ein rund 48,5 Hektar großes Gebiet im südlichen Arkansas erworben. Dort soll kein klassischer Bergbau erfolgen, sondern Lithium-haltige Sole gefördert werden. Daraus kann mit dem sogenannten DLE-Verfahren (Direct Lithium Extraction) das Lithium herausgefiltert und zu Batterie-tauglichen Materialien weiterverarbeitet werden.

Wohl auch aufgrund der Tatsache, dass die nötigen Anlagen in Arkansas noch gar nicht stehen und die Produktion noch nicht läuft, handelt es sich noch um eine unverbindliche Vereinbarung zwischen ExxonMobil und SK On. Weitere Details, etwa den genauen Lieferzeitraum und das jährliche Volumen sollen daher erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Sollte es soweit kommen, ist klar, dass SK On das Lithium aus Arkansas in seinen in den USA produzierten Batteriezellen für E-Autos einsetzen will. SK On betreibt bereits heute zwei Batteriefabriken im US-Bundesstaat Georgia, eine weitere (genau gesagt in Bartow County) ist in Zusammenarbeit mit Hyundai im Bau. Und über das Joint Venture BlueOval SK mit Ford werden drei Batteriefabriken in den USA gebaut – zwei in Kentucky und eine in Tennessee. So will SK On bereits ab 2025 auf eine Produktionskapazität von 180 GWh kommen – alleine in den USA.

ExxonMobil hat sich im vergangenen Jahr das Ziel gesetzt, ab 2030 jährlich genügend Lithium für eine Million Elektroauto-Batterien zu fördern und zu vertreiben. Die sich anbahnenden Vereinbarung mit SK On ist der erste bekannte Deal mit einem Kunden.

„Die Welt braucht mehr Lithium, um ihre Emissionsziele zu erreichen, und wir tragen unseren Teil dazu bei, Lösungen in den Vereinigten Staaten voranzutreiben“, sagt Dan Ammann, Präsident von ExxonMobil Low Carbon Solutions. „Diese Zusammenarbeit mit SK On zeigt die führende Rolle, die wir auf dem wachsenden Markt für Lithium aus heimischen Quellen spielen, indem wir die Energiesicherheit und die Klimaziele vorantreiben und die amerikanische Produktion unterstützen.“

„SK On hat mit globalen Partnern zusammengearbeitet, um wichtige Batterierohstoffe zu sichern, um unsere wachsende US-Produktionsbasis zu unterstützen und die Elektrifizierung in der Region voranzutreiben“, sagtePark Jong-jin, Executive Vice President of Strategic Procurement bei SK On. „Durch diese Partnerschaft mit Exxon Mobil werden wir die Batterielieferkette in den USA weiter stärken.“

