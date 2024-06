ÖAMTC-Pannenhilfe setzt acht Elektroautos ein

Bereits 2012 war das erste E-Pannenauto im Einsatz, doch das deutlich höhere Gewicht aufgrund der Ausrüstung, die zwischenzeitlichen Schleppungen anderer Autos sowie niedrige Temperaturen im Winter sollen die Reichweite des Fahrzeugs im Test so weit reduziert haben, dass die Praxistauglichkeit „bisher de facto nicht gegeben war“. Dies hat sich geändert, weshalb der ÖAMTC seine Flotte nun elektrifizieren kann.

Zum Einsatz kommen künftig vier Renault Kangoo E-Tech sowie vier Toyota Proace City Verso. Für welche Varianten sich jeweils der ÖAMTC entschieden hat, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Auch nicht, wo und wie die Fahrzeuge geladen werden.

Die neuen rein elektrischen Pannenfahrzeuge würden allerdings den herkömmlichen Einsatzfahrzeugen in nichts nachstehen, teilt der Automobilclub mit. „Die Ausstattung ist exakt die gleiche wie bei unserer regulären Flotte und auch in puncto Reichweite muss man sich im urbanen Raum inzwischen keine Gedanken mehr machen. In den ersten Wochen nach Einführung hat sich bereits gezeigt, dass die neuen Elektro-Pannenautos bestens für den städtischen Bereich geeignet sind. So ist im urbanen Raum schrittweise der Tausch von bestehenden Fahrzeugen durch E-Autos geplant“, so Katharina Brezina, Leiterin der Mobilen Dienste.

Für den ÖAMTC spielt der Mobilitätswandel laut eigener Aussage eine zentrale Rolle. „Unsere Pannenfahrer:innen werden bei ihren Einsätzen häufig auf das Thema E-Mobilität angesprochen. In der Bevölkerung gibt es noch einige Unsicherheiten und Vorbehalte gegenüber E-Autos, daher sehen wir uns als ÖAMTC in der Pflicht, entsprechend aufzuklären und den Mobilitätswandel aktiv mitzugestalten – sei es durch die ÖAMTC ePower Ladeinfrastruktur, Sharing-Lösungen, Club-Services und -Angebote oder eben im persönlichen Gespräch“, äußert sich Ernst Kloboucnik, ÖAMTC-Landesdirektor für Wien, Niederösterreich und das Burgenland.

Der ÖAMTC ist zudem Teil des Projekts „Zero Emission Transport“, das von der Wirtschaftskammer Wien ins Leben gerufen wurde. In dessen Rahmen haben sich neben dem ÖAMTC mehr als 30 Unternehmen dazu verpflichtet, ihre Dienstfahrten im 1. und 2. Wiener Gemeindebezirk weitestgehend mit emissionsfreien Fahrzeugen durchzuführen.

Einzig in diesen Bezirken werden die neuen E-Fahrzeuge jedoch nicht unterwegs sein. „Für den ÖAMTC begrenzt sich das Einsatzgebiet der Elektro-Pannenfahrzeuge natürlich nicht nur auf diese beiden Wiener Bezirke – vielmehr ist die neue Elektro-Flotte in ganz Wien und zusätzlich im Raum Baden unterwegs, um rasche Pannenhilfe zu leisten“, erklärt Kloboucnik die Einsatzgebiete der neuen Pannenautos.

