EnBW bringt neues App-Feature für Flottenkunden

Flottenkunden sollen ab dem Launch der Funktion Anfang Juli in der gewohnten App im Bereich „Dienstlich Laden“ im Eintrag „Kilometerstand erfassen“ den entsprechenden Wert beim Ladevorgang eingeben. Alternativ können die Flottenmanager die Stände auch selbst nachtragen – etwa bei Poolfahrzeugen, die von wechselnden Fahrern genutzt werden und keinem Mitarbeiter persönlich zugewiesen sind.

Die in der App eingetragene Information zum Kilometerstand wird automatisch an das „EnBW Smart Mobility Portal“ in Echtzeit übertragen. Dabei handelt es sich um das zentrale Verwaltungstool, dass die EnBW Fuhrparkmanagern anbietet. Darüber werden die Nutzer, Ladekarten und Ladevorgänge zentral verwaltet. „Neben den bekannten Stammdaten werden dort künftig auch die Kilometerstände mit dem dazugehörigen Eingabedatum sowie die daraus berechneten Ladekosten je Kilometer angezeigt“, so die EnBW.

Mit der neuen Funktion reagiert der Energiekonzern auf Nutzerfeedback. „Wir entsprechen mit der digitalen Kilometerstanderfassung einem großen Kundenwunsch“, sagt Peter Siegert, Manager E-Mobility B2B bei der EnBW. „Mit der neuen Funktion bauen wir unsere Flottenservices weiter aus. Mit der Kilometerstanderfassung schaffen wir mehr Effizienz und Transparenz im Fuhrparkmanagement – und untermauern unsere führende Position als Anbieter für Ladelösungen für Unternehmen.“¹

Neben dem neuen Feature für Flottenkunden können die Firmenwagen-Fahrer auch die neuen Funktionen nutzen, die auch in der App für Privatkunden verfügbar sind. Seit Juni hat die EnBW einen Preisfilter implementiert, bei dem ein Preis pro Kilowattstunde als Obergrenze eingegeben werden kann – Ladepunkte, an denen das Laden mit dem EnBW-Dienst teurer wäre, werden dann vermieden. Das soll die Preistransparenz erhöhen, so die EnBW.

Zusätzlich wurde die Darstellung der Standortdetails angepasst, damit Kunden Informationen wie etwa die Ladeleistung, Steckertypen und Öffnungszeiten besser im Blick haben können.

enbw.com