Wiesbaden eröffnet Parkhaus mit über 400 Ladepunkten

Das Parkhaus Elsässer Platz ist ein Gemeinschaftswerk des kommunalen Bauunternehmens WiBau, des Tiefbau- und Vermessungsamts und des Liegenschaftsamts. Mit dem Parkhaus an der Klarenthaler Straße werden die Parkplätze auf dem Elsässer Platz kompensiert, die für die Umgestaltung zu einer Grün- und Spielfläche entfallen. Den Betrieb des Parkhauses und der Ladeinfrastruktur wird die WiBau verantworten.

Das Parkhaus verfügt über 17 Etagen und wartet mit 429 Stellplätzen auf. 424 davon verfügen über einen AC-Ladepunkt über Geräte von Hersteller ABL. Acht Parkplätze im Erdgeschoss werden über vier HPC-Geräte mit Strom versorgt. Das Parkhaus soll vorrangig von Anwohnern genutzt werden, steht aber auch der Öffentlichkeit zur Verfügung.

ABL liefert in einer Mitteilung anlässlich der Eröffnung detaillierte Zahlen und Fakten zur verbauten Ladeinfrastruktur. So kommen vor Ort 217 Wallboxen des Typs eM4 (mit insgesamt 424 Ladepunkten) zum Einsatz. Pro Etage kreierte das Laufer Unternehmen je zwei Ladecluster mit dynamischem Lastmanagement (des Anbieters Energielenker). Der Aufbau erfolgte im sogenannten Controller-Extender-Modus: Darauf basierend gibt es im Parkhaus 33 Ladegruppen mit jeweils sieben bis 17 Ladepunkten pro Gruppe. Entsprechend sind 33 Wallboxen des Typs eM4 Twin Controller verbaut und um 174 eM4 Twin Extender sowie 10 eM4 Single Extender ergänzt worden. Integriert ist nach ABL-Angaben ferner ein intelligentes Energiemanagement, kommuniziert werde über Modbus TCP-IP.

„Bei einem Projekt wie diesem sind die Anforderungen an Ladeinfrastruktur und integrierte Systeme hochkomplex“, heißt es aus der ABL-Zentrale. Mit den Projektbeteiligten habe sich die Stadt Wiesbaden für die Umsetzung ihres Vorhabens erfahrene eMobility-Experten an die Seite geholt. „Die in Wiesbaden verbaute Wallbox eM4 ist bereits die zweite Generation intelligenter Ladelösungen von ABL. Die Wallbox eM4 wurde 2022 eingeführt“, so ABL weiter.

Die Baumaßnahmen an dem neuen Parkhaus begannen im Dezember 2022, das Richtfest folgte im März 2024. Von dieser Woche an läuft nun eine Testphase des E-Mobility-Hubs an, die vom Fraunhofer-Institut begleitet wird und bis Dezember 2024 laufen soll. Die Baukosten für das Parkhaus liegen bei rund 23 Millionen Euro. Die Errichtung des E-Mobility Hub, also Trafostation und Ladeinfrastruktur, ist vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert und vom Projektträger Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt begleitet worden. Der Förderbescheid umfasst knapp acht Millionen Euro.



ablmobility.de, wiesbadenaktuell.de