VW zeigt ID. UNYX für China

Beim Antrieb gibt es den aktuellen Stand des MEB – wie auch schon beim Schwestermodell Cupra Tavascan, das in der gleichen Fabrik in Anhui gebaut wird. Die Variante mit Heckantrieb nutzt die 210 kW starke APP550 in Kombination mit einer 77-kWh-Batterie. Das sorgt für eine Reichweite von 621 Kilometern im chinesischen CLTC. Die Allradversion mit zweitem Elektromotor an der Vorderachse kommt auf eine Leistung von 250 kW. Hier gibt VW aber weder Details zur Batterie noch die Reichweite bekannt. Bei anderen MEB-Modellen kommen in den Allrad-Varianten Batterien mit 79 kWh zum Einsatz.

Der Fokus beim ID. UNYX liegt aber weniger auf dem ohnehin bekannten Antrieb, sondern auf den Besonderheiten in der Entstehung und Ausrichtung des Modells. Denn der ID. UNYX ist der erste VW, der im neuen Innovations- und Entwicklungszentrum von Volkswagen im ostchinesischen Hefei entstanden ist. In dem sogenannten VCTC werden „ausschließlich smarte Elektro-Fahrzeuge der neuesten Generation für den lokalen Markt entwickelt“, wie VW betont.

Eine der Neuentwicklungen aus dem VCTC ist der sogenannte „3D-Avatar“. Da die chinesischen Kunden eine andere Art der Interaktion mit dem Fahrzeug wünschen – wie auch andere, personalisierte Assistenten chinesischer Autobauer zeigen –, hat VW das Human-Machine-Interface um einen „interaktiven, KI-basierten 3D-Avatar“ erweitert. Dessen Erscheinungsbild soll mit einer App individuell angepasst werden können. „Die Stimme des Avatars kann auf Basis einer menschlichen Stimme konfiguriert werden und den Fahrer für Gespräche begleiten“, so VW.

Bild: Volkswagen Bild: Volkswagen Bild: Volkswagen Bild: Volkswagen Bild: Volkswagen Bild: Volkswagen Bild: Volkswagen Bild: Volkswagen Bild: Volkswagen Bild: Volkswagen Bild: Volkswagen Bild: Volkswagen Bild: Volkswagen Bild: Volkswagen Bild: Volkswagen Bild: Volkswagen Bild: Volkswagen Bild: Volkswagen

Zudem fällt das Design des ID. UNYX auf: Während die bisherigen MEB-Modelle der Marke VW – auch in China – eher brav und unauffällig gezeichnet waren, wirkt der ID. UNYX sehr dynamisch und schon fast aggressiv. An der Front erinnern die Gestaltung des unteren Lufteinlasses und die markanten Sicken auf der Fronthaube an sportliche Modelle. VW selbst spricht von einem progressiven und „besonders kraftvollen“ Design. Zudem sind das Logo an der Front und die Schriftzüge am Heck goldfarben: „Die Farbe dieser Signets wird in China mit der hohen Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit eines Volkswagen assoziiert.“

Der ID. UNYX soll für VW quasi den eMobility-Neustart in China einläuten: Innerhalb der kommenden drei Jahre soll die Submarke um vier weitere Fahrzeuge erweitert werden – wie diese benannt werden sollen, ist noch nicht bekannt. Klar ist, dass es sich um SUV und Limousinen handeln wird. Zudem gibt es ein eigenes Vertriebskonzept: Der ID. UNYX wird in 40 exklusiven Stores in 20 chinesischen Städten vertrieben. Dazu ist VW aber gewissermaßen gezwungen: Da es sich um ein Modell von Volkswagen Anhui handelt, kann das Unternehmen nicht auf die etablierten Standorte von SAIC-VW und FAW-VW zurückgreifen.

Aber: Bereits vor dem Start des ersten Modells gab es Änderungen am Konzept. Denn auf der Auto China in Peking im April hatte VW nicht nur die Studie ID. Code, sondern auch die Submarke ID. UX vorgestellt. Jetzt wird die Submarke aber als ID. UNYX bezeichnet. Immerhin: Die Modellpalette von fünf E-Autos bis 2027 bleibt unverändert.

„Mit dem neuen ID. UNYX erweitern wir das Spektrum unserer elektrischen ID. Modelle in China um ein Avantgarde-Produkt. Wir kombinieren dabei ein selbstbewusstes, progressives Design mit einem nachhaltigen E-Antrieb und modernster User Experience“, sagt Stefan Mecha, CEO Volkswagen Brand China. „Das alles trifft perfekt den Puls der Zeit: Intelligent vernetzte Elektromodelle wie der neue ID. UNYX sind der Schlüssel, um junge, lifestyleorientierte Zielgruppen zu gewinnen und bestehende Kunden an die Marke Volkswagen zu binden.“

volkswagen-newsroom.com