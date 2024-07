Fastned baut zwei HPC-Parks nahe Barcelona

Die C-32 ist ein wichtige Autobahn entlang der Küste Kataloniens. Die erwähnten Raststätten liegen auf Flächen der Gemeinden Vilanova i la Geltrú und Cubelles, einige Kilometer südwestlich von Barcelona. Auf einer von Fastned veröffentlichten Karte sind sie bereits als „Under construction“ markiert.

Fastned hatte im Januar 2024 seine Expansion nach Spanien mit einem ersten Schnellladestandort bei Madrid bekanntgegeben. Dieser ist gemäß der aktuellen Karte noch nicht in Bau oder Betrieb. Dafür sind insgesamt neun Standorte als „Planned stations“ verzeichnet – davon gleich sechs rund um die spanische Hauptstadt gelegen. Vier davon scheinen auch an Autobahn-Raststätten zu liegen, da jeweils zwei Zweier-Paare auf den selben Standort zeigen – also auf beiden Seiten der Autobahn. Zwei weitere Standorte befinden sich im Nordosten um Barcelona, ein weiterer im Süden im Großraum Murcia.

Auch wenn Fastned größere Ambitionen in Spanien hat, vorerst bestätigt sind nur die beiden Standorte nahe Barcelona. „Es ist unser Ziel, Stationen zu bauen, die Fahrern zuverlässige Schnellladedienste bieten und das Fahrerlebnis mit Elektrofahrzeugen verändern“, sagt Inma Cima, Fastned Country Manager in Spanien. „Wir freuen uns daher sehr über die Vereinbarung, die wir mit Abertis unterzeichnet haben, die neben diesem Projekt in El Garraf eine umfassendere Zusammenarbeit mit weiteren zukünftigen Projekten umfasst.“

fastnedcharging.com