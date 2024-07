Royal Mail nimmt 2.100 neue E-Transporter in Flotte auf

Welcher Hersteller die Fahrzeuge liefern wird, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Auch zum Auftragsvolumen äußert sich der britische Postdienst nicht. Klar ist, dass die neuen Elektrofahrzeuge innerhalb eines Jahres eingeflottet werden sollen und der Einsatz in ganz Großbritannien geplant ist.

„Elektrofahrzeuge bieten eine breite Palette von Vorteilen: Sie reduzieren die Lärm- und Luftverschmutzung in den Gemeinden und verringern unsere Auswirkungen auf die Umwelt. Wir möchten, dass so viele Kunden wie möglich von der emissionsfreien Zustellung an ihrer Haustür profitieren können“, so Jenny Hall, Director of Corporate Affairs bei Royal Mail, zur Anschaffung der 2.100 neuen E-Transporter.

Das Unternehmen hat laut eigener Aussage die Scope-1- und Scope-2-Emissionen in zwei Jahren bereits um 18 Prozent gesenkt und strebt bis 2030 eine Reduzierung um 50 Prozent an. Bis 2040 will Royal Mail dann Netto-Null-Emissionen erreichen. Ein wichtiger Bestandteil sowohl der Flottenstrategie als auch zum Erreichen dieser Ziele sind die elektrischen Lieferwagen.

Bereits Ende 2017 beschaffte der britische Postdienst insgesamt 100 E-Fahrzeuge von Peugeot. Anfang 2020 folgten 87 weitere elektrische Transporter – eine Mischung aus Mercedes-Benz eVito und Peugeot Partner Electric. Knapp 1,5 Jahre später teilte Royal Mail mit, seine Flotte um rund 3.000 Elektrofahrzeuge ergänzen zu wollen. Nach gerade einmal einem Jahr wurde der 3.000. E-Transporter in Betrieb genommen. Im gleichen Atemzug löste das britische Unternehmen eine Bestellung über 2.000 weitere Stromer aus. Diese Bestellung ging an Peugeot und umfasste je 1.000 elektrische Partner- und Expert-Modelle. Vor gut einem Jahr teilte Royal Mail mit, dass das 5.000. Elektrofahrzeug in die Flotte aufgenommen wurde.

Mit der nun ausgelösten Bestellung von über 2.100 E-Transportern wächst die aus den genannten 5.000 elektrischen Lieferwagen bestehende Flotte auf insgesamt 7.100 Exemplare an. Wie viele Transporter sich über alle Antriebsarten hinweg in der Flotte befinden, geht aus der Mitteilung jedoch nicht hervor.

