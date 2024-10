Peugeot liefert 2.100 E-Transporter an Royal Mail

Die Wahl fiel auf 1.100 Exemplare des kleinen Elektro-Transporters E-Partner sowie auf weitere 1.000 E-Expert, dem mittleren Transporter im Portfolio des französischen Autobauers. Zum Auftragsvolumen äußert sich Peugeot jedoch nicht.

Die überarbeiteten Varianten der elektrischen Transporter wurden vor einem Jahr vorgestellt. So verfügt der kompakte Van E-Partner inzwischen serienmäßig über eine Wärmepumpe. Der E-Antrieb leistet weiterhin 100 kW. Die nötige Energie liefert eine neue 50-kWh-Batterie. Die angegebenen 50 kWh Energiegehalt sind nicht (wie zuvor) der Brutto-Wert, sondern der nutzbare Netto-Energiegehalt. So sollen bis zu 342 Kilometer nach WLTP möglich sein. Für welche Längenvariante sich Royal Mail entschieden hat, geht es aus der Mitteilung aber nicht hervor.

Der eine Klasse darüber angesiedelte E-Expert wurde ebenfalls neu aufgelegt. Beim Antrieb gibt es keine Änderung, der Motor leistet nach wie vor 100 kW. Es bleibt zudem bei 50 oder 75 kWh Energiegehalt der Batterie, beides sind Brutto-Werte. Während die Reichweite bei der kleinen Batterie bei fast 230 Kilometern nach WLTP bleibt, sind es mit der großen Batterie nun bis zu 350 Kilometer – 20 Kilometer mehr als vorher. Auch für dieses Modell gibt es keine Details, welche Konfiguration Royal Mail ausgewählt hat.

Klar ist hingegen, dass noch in dieser Woche die ersten Exemplare ihren Betrieb beim britischen Postdienst aufnehmen sollen. Auch wenn keine genaue Anzahl genannt wird. Mehr als die Hälfte der insgesamt 2.100 E-Transporter soll bis zur Weihnachtszeit im Dienst von Royal Mail sein. Wann der Rest eingeflottet wird, geht aus der Mitteilung allerdings ebenfalls nicht hervor. Im Juli letzten Jahres wurde noch „innerhalb eines Jahres“ als Ziel genannt. Geladen werden die Batterie-elektrischen Transporter übrigens in den Depots von Royal Mail.

„Wir sind stolz darauf, dass unsere neueste Tranche an Elektrofahrzeugen im Peugeot-Werk in Ellesmere Port produziert wurde. Dies ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit, um die größte elektrische Lieferflotte Großbritanniens auszubauen und Großbritanniens grünstes Lieferunternehmen zu bleiben“, so Greg Sage, stellvertretender Direktor für Unternehmensangelegenheiten und ESG bei Royal Mail. „Die Elektrotransporter von Peugeot werden in Großbritannien für eine ikonische britische Marke gebaut. Wir werden diese historische Partnerschaft weiterhin aufrechterhalten und die Elektrifizierungsbestrebungen von Royal Mail unterstützen“, ergänzt Eurig Druce, Group Managing Director bei Stellantis UK und Managing Director bei Peugeot UK.

Bereits seit 2009 beliefert Peugeot den britischen Postdienst mit Fahrzeugen. Seit 2014 befinden sich darunter auch Elektro-Transporter. So ging etwa der erste E-Partner der Franzosen an Royal Mail. Auch in den Folgejahren kamen immer wieder neue Bestellungen hinzu. Doch auch andere Hersteller kamen zum Zug. So beschaffte das Unternehmen Ende 2017 insgesamt 100 E-Fahrzeuge von Peugeot. Anfang 2020 folgten 87 weitere elektrische Transporter – allerdings eine Mischung aus Mercedes-Benz eVito und Peugeot Partner Electric. Knapp 1,5 Jahre später teilte Royal Mail mit, seine Flotte um rund 3.000 Elektrofahrzeuge ergänzen zu wollen. Nach gerade einmal einem Jahr wurde der 3.000. E-Transporter in Betrieb genommen. Im gleichen Atemzug löste das britische Unternehmen eine Bestellung über 2.000 weitere Stromer aus. Diese Bestellung ging an Peugeot und umfasste je 1.000 elektrische Partner- und Expert-Modelle. Im Juli letzten Jahres teilte Royal Mail mit, dass das 5.000. Elektrofahrzeug in die Flotte aufgenommen wurde.

Mit der Lieferung von über 2.100 neuen E-Transportern wächst die aus den genannten 5.000 elektrischen Lieferwagen bestehende Flotte auf insgesamt 7.100 Exemplare an.

stellantis.com