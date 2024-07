Metropolregion Nantes ordert 70 Heuliez-Elektrobusse

Bei den ausgewählten Modellen handelt es sich um den zwölf Meter langen GX 337 ELEC und den 18 Meter langen GX 437 ELEC der Marke Heuliez. Circa 30 Elektro-Solobusse sollen zwischen Ende 2025 und dem ersten Quartal 2026 in Betrieb gehen, die 18-Meter-Busse sukzessive ab 2027. Finanziert wird die Bestellung der Elektrobusse durch Nantes Métropole mit einem Budget von 62 Millionen Euro vor Steuern. Betrieben werden sie künftig vom Verkehrsunternehmen Semitan („Société d’économie mixte des transports en commun de l’agglomération nantaise“), ein halbstaatliches Unternehmen, das zu 65 Prozent Nantes Métropole und zu 35 Prozent privaten Eigentümern gehört. Einer der privaten Anteilseigner ist etwa Transdev.

In den Dienst gehen werden die Heuliez-Elektrobusse im sogenannten Naolib-Netz (früher TAN-Netz), das die Stadt Nantes und 24 umliegende Gemeinden verbindet. Das Netz besteht aus drei Straßenbahnlinien, zwei sogenannten Busway-Linien, acht Chronobus-Linien, 49 regulären Buslinien, vier Luciole-Nachtlinien, vier On-Demand-Diensten und drei Fluss-Linien. Die Gesamtflotte umfasst 543 Fahrzeuge, darunter 153 Standardbusse, 263 Gelenkbusse und 36 Minibusse. 94 Prozent dieser Flotte werden zurzeit mit Erdgas betrieben, 6 Prozent sind elektrisch.

Mit den 70 neuen E-Bussen wird der Elektroanteil weiter steigen. Die 12 und 18 Meter langen GX ELEC-Busse sind laut Iveco mit NMC-Batterien von FPT Industrial ausgestattet und kommen auf eine Kapazität von 69,3 kWh. Der Motor leistet 310 kW im Solo- sowie 375 kW im Gelenkbus.

„Mit der Anschaffung dieser neuen Elektrobusse unterstützt Semitan weiterhin Nantes Métropole in seinem Wunsch nach einer Energiewende hin zu einer nachhaltigeren Mobilität“, äußert Semitan-Präsident Pascal Bolo. „Für das Unternehmen stellt dies eine Herausforderung in Bezug auf das Projektmanagement und die Wartung dar, zum einen, um die bestehenden technischen und betrieblichen Zentren an diese neue Energiequelle anzupassen, ohne den täglichen Betrieb des Naolib-Netzes zu stören, und zum anderen, um diese neuen Fahrzeuge zu warten, was eine Weiterentwicklung der technischen Kompetenzen innerhalb von Semitan erfordert.“



