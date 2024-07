Xpeng will 2026 ein Robotaxi herausbringen

Kürzlich hat He Xiaopeng, der CEO von Xpeng, in einem LinkedIn-Beitrag über die Robotaxi-Pläne als auch über seine Vision von selbstfahrenden Autos geschrieben. „Was das Robotaxi betrifft, so will Tesla alles vom Fahrzeug bis zum Betrieb selbst übernehmen, was sich von unserem Ansatz unterscheidet. Das Robotaxi von Xpeng wird einem festgelegten Tempo folgen und wir werden 2026 ein äußerst wettbewerbsfähiges Robotaxi auf den Markt bringen. Außerdem werden wir uns nicht in den Betrieb einmischen, sondern mit unseren geliebten Partnern zusammenarbeiten, um diese Revolution voranzutreiben.“

Damit dürfte vor allem der Ride-Hailing-Anbieter Didi gemeint sein, mit dem Xpeng bereits gemeinsam die Limousine M03 entwickelt hat. Und zu diesem Modell gibt es ebenfalls interessante Neuerungen: Durchgesickerte Details zum M03 besagen, dass das Spitzenmodell Max nicht mit Lidar ausgestattet sein wird, sondern ein rein visuelles System für die „XNGP-Fähigkeit“ des intelligenten Fahrens verwenden wird, wobei weiterhin zwei Nvidia Orin X-Chips mit 508 TOPS-Rechenleistung zum Einsatz kommen. Ebenso wird vermutet, dass der kommende Xpeng P7+ ebenfalls auf Lidar verzichten wird.

Dies zeigt laut dem Portal CarNewsChina den wahrscheinlichen Weg, den Xpeng für sein Robotaxi-Produkt einschlagen wird. Da das Unternehmen offenbar auf Lidar verzichtet, ist davon auszugehen, dass auch das Robotaxi einen rein visuellen Ansatz verfolgen wird, was zu einer Kostenreduzierung beitragen dürfte.

Xpeng-CEO He Xiaopeng weist darauf hin, dass die Branche rasante Fortschritte macht und in etwa zwei Jahren ein Wendepunkt erreicht sein wird, an dem eine rasche Akzeptanz und Kommerzialisierung erfolgen wird. Zuvor müssen jedoch noch Fragen im Zusammenhang mit den technischen Möglichkeiten, Gesetzen und Vorschriften sowie den Geschäftsabläufen geklärt werden.

Doch selbst wenn die Robotaxis von Xpeng in zwei Jahren herauskommen, wird der Markt wohl anfangs kein Selbstläufer sein. Selbstfahrende Taxis werden frühestens in fünf Jahren ein bedeutendes Geschäft sein, sagte Xpeng Vice Chairman und Co-President Brian Gu im April auf der Automesse in Peking. Zwar werden Robotaxis die Mobilität verändern, wenn sie sich durchsetzen, aber „um einen echten, vollwertigen kommerziellen Betrieb zu haben, wird es noch mehr als fünf Jahre dauern“, sagte Gu. „Im Moment ist das nichts, was wir bei der Markteinführung und Verkaufsplanung in Betracht ziehen“, sagte er.

Bereits 2022 hatte Xpeng von den chinesischen Behörden die Genehmigung erhalten, auf den Straßen von Guangzhou Robotaxis zu testen. Dabei sollte das SUV Xpeng G9 zum Einsatz kommen.

