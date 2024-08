Darmstadt: HEAG mobilo betreibt erstmals mehr Elektro- als Verbrenner-Busse

Bei den neuen E-Bussen mit Stern handelt es sich um Einheiten des neuen eCitaro G, also um die Gelenkbusvariante des Mercedes-Elektrobusses mit der neuesten NMC-Batteriegeneration. Damit erreichen die Gelenkbusse einen Energiegehalt von 686 kWh und eine Reichweite von circa 220 Kilometern. Geladen werden die Fahrzeuge im Betriebshof Böllenfalltor via Stecker.

Die Erweiterung der E-Busflotte und der Ausbau der Ladeinfrastruktur wurden noch im Rahmen der „Richtlinie zur Förderung von Bussen mit alternativen Antrieben im Personenverkehr“ mit insgesamt 7,9 Millionen Euro gefördert. Die Übergabe des Förderbescheids erfolgte im August 2022. Das Programm des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr läuft bekanntlich aus.

Die neuen eCitaro G stammen aus einer Bestellung über gut 19 Elektrobusse, die HEAG mobilo vor gut einem Jahr ausgelöst hatte. Während zehn Exemplare bei Mercedes-Benz bestellt wurden, orderten die Darmstädter neun Exemplare bei MAN. Letztere kamen im Februar in der hessischen Stadt an.

„Die Wissenschaftsstadt Darmstadt ist hinsichtlich der Luftqualität eine der am stärksten belasteten Regionen in Hessen“, äußerte HEAG mobilo-Geschäftsführer Johannes Gregor anlässlich der Ankunft der neuen E-Busse. „Mit unserer schrittweisen Aufstockung an E-Bussen leisten wir nicht nur einen Beitrag zu CO2- und Lärmreduktion, wir sind dank der Einsparung an Dieselkraftstoff auch wirtschaftlicher unterwegs: Die Energiekostenersparnis beträgt etwa ein Viertel gegenüber Dieselbussen.“



heagmobilo.de, daimlertruck.com