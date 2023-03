HEAG mobilo bestellt 19 E-Gelenkbusse

Das Darmstädter Verkehrsunternehmen HEAG mobilo bestellt 19 weitere Elektrobusse. Dabei handelt es sich um E-Gelenkbusse, von denen neun bei MAN und zehn bei Mercedes-Benz geordert werden.

Die neuen Fahrzeuge sollen im Jahr 2024 geliefert werden und ersetzen ältere Dieselbusse. Bislang fahren wie berichtet 30 Elektrobusse in Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg – dabei handelt es sich um Solo- und Gelenkbusse von Mercedes. Bis 2025 sollen fast alle der rund 80 Busse des Unternehmens auf Elektroantrieb umgestellt sein.

Im Falle der zehn Mercedes-Gelenkbusse handelt es sich um den eCitaro G. Bei MAN heißt das Modell Lion’s City 18 E. Beide Modelle sind 18 Meter lange Gelenkbusse. Für welche Batterie-Konfigurationen sich HEAG mobilo entschieden hat, gibt der ÖPNV-Betreiber in der Mitteilung nicht an. Allerdings verfügen die neu bestellten und bereits im Fuhrpark befindlichen eCitaro über Elektroportalachsen, bei denen sich Elektromotoren in der Achse selbst befinden. Die neun MAN-Busse nutzen jedoch einen sogenannten Zentralantrieb, bei dem die Achse über einen zentralen Elektromotor angetrieben wird.

Insgesamt kosten die neuen Fahrzeuge etwa 15,3 Millionen Euro, das Bundesministerium für Digitales und Verkehr fördert die Beschaffung der Busse mit 6,232 Millionen Euro.

„Die schrittweise Umstellung unserer Flotte erlaubt es uns, nicht nur auf Weiterentwicklungen in der Antriebstechnologie einzugehen und diese für uns zu nutzen“, sagt „HEAG mobilo“-Geschäftsführerin Ann-Kristina Natus. „Auch die Entwicklung der Batterietechnik macht große Fortschritte. So haben die neuen Busse über 60 Prozent mehr Batteriekapazität bei gleichem Gewicht auf den Fahrzeugen. Damit lassen sich auch längere Tagesumläufe bewerkstelligen – für unsere betrieblichen Abläufe ein großer Vorteil.“

„Angesichts der spürbaren Klimaveränderungen brauchen wir mehr umweltfreundliche Mobilität. Mit der schrittweisen Umstellung auf batteriebetriebene Elektrobusse auf allen von der HEAG mobilo betriebenen Buslinien, wird in Darmstadt der Ausstieg aus Antrieben mit fossilen Brennstoffen eingeleitet“, erklärt Michael Kolmer, Mobilitätsdezernent der Wissenschaftsstadt Darmstadt. „Ziel ist, dass die Busflotte bis 2025 zu 100 Prozent elektrisch ist. Somit leistet die HEAG mobilo einen wichtigen Beitrag zur CO₂-Reduzierung.“

