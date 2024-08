US-Forscher laden Porsche Taycan kabellos mit 270 kW

Die 270-kW-Demonstration markierte den Abschluss eines vom US-Energieministeriums (DOE) geförderten Projekts, das das Oak Ridge National Laboratory (ORNL) und Volkswagen 2021 initiiert hatten. Vor einem Jahr hatte Volkswagen bereits Fortschritte beim induktiven Laden gemeldet. Vor Kurzem gelang nun die Schnellladung eines Porsche Taycan über das gemeinsam entwickelte drahtlose Mehrphasen-Ladesystem. Wie lange die 270 kW anlagen und wie lange der Ladevorgang insgesamt dauerte, gibt das ORNL dabei nicht an.

Zum Ladesystem selbst heißt es, dass es im Unterboden des Fahrzeugs integriert wurde und leichte mehrphasige elektromagnetische Kopplungsspulen mit einem Durchmesser von knapp 50 Zentimetern verwende. Die Projektteilnehmer geben an, dass das System den Ladestand innerhalb von zehn Minuten mit einer Effizienz von über 95 Prozent um 50 Prozent erhöhen könne. Die Energieübertragung erfolgt dabei über eine zwölf-Zentimer-Lücke zwischen dem Boden und der an der Unterseite des Fahrzeugs montierten Spule.

„Die für das Porsche Taycan-Forschungsfahrzeug entwickelte Empfängerspule kann im Vergleich zu bestehenden Systemen eine 8- bis 10-fach höhere Leistungsdichte erreichen“, so Omer Onar, am ORNL Leiter der Gruppe Vehicle Power Electronics und leitender Forscher bei der Porsche-Demonstration. „Pro Kilowatt Gewicht ist dies auch das leichteste Ladesystem der Welt“.

Lyndon Lie, Chief Engineering Officer der Volkswagen Group of America, spricht von bedeutenden Fortschritten: „Die Innovationsprojekte, die in East Tennessee erforscht werden, werden die Automobilindustrie verändern. Kabelloses Laden, wie es in Oak Ridge demonstriert wurde, könnte das Aufladen von Elektroautos für die Verbraucher erheblich vereinfachen, wobei schnelle Ladezeiten die Einführung von emissionsfreien Fahrzeugen fördern und zu einem nachhaltigeren Transportsektor führen.“

Das ORNL und Volkswagen geben an, ihre Zusammenarbeit in naher Zukunft fortzusetzen zu wollen, um den 270-kW-Ladeprototyp weiter zu verbessern. Man müsse ihn nun im nächsten Schritt „zu einem kostengünstigeren und herstellbaren System entwickeln“, heißt es.



