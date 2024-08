Foxconn baut Elektroautofabrik

In der zentralchinesischen Stadt Zhengzhou betreibt Foxconn bereits die weltgrößte iPhone-Fabrik. Und nun hat das taiwanesische Unternehmen dort mit dem Bau einer „Versuchsfabrik“ für Elektrofahrzeuge begonnen, um seinen Erfolg als Apples wichtigster Smartphone-Auftragnehmer auf Autos und andere Produkte zu übertragen.

Das Unternehmen hat vergangene Woche in Zhengzhou, der Hauptstadt der Provinz Henan, den ersten Spatenstich für sein „Versuchsfertigungszentrum“ für Elektrofahrzeuge gesetzt, wie die Provinzregierung auf ihrer Website mitteilte. Das EV-Produktionszentrum soll „bekannte in- und ausländische Automarken“ beliefern – sprich: Foxconn möchte auch bei Elektroautos als Auftragsproduzent tätig werden. Ziel ist es, die Zhengzhou Airport Economy Zone, in der sich Foxconns größte iPhone-Fabrik befindet, zu einer „Kernproduktionsbasis für Foxconns neues Segment der New Energy Vehicle“ auszubauen, so das taiwanesische Unternehmen in einem Social-Media-Post .

Im EV-Testproduktionszentrum soll eine erstklassige High-End-Demonstrationsproduktionslinie für New Energy Vehicles entstehen. Das Demonstrationswerk soll eine Leuchtturmfabrik von Weltrang werden, die Produktionsdienstleistungen für bekannte Automobilmarken aus China und Übersee anbietet. Am selben Standort soll zudem auch ein „Versuchsfertigungszentrum“ für Feststoffbatterien entstehen.

Foxconn investiert insgesamt rund eine Milliarde Yuan (128 Millionen Euro), und das Baugebiet im Zhengdong New District wird etwa 700 Hektar groß sein und aus sieben Zentren bestehen, darunter eine Unternehmenszentrale, ein Forschungs- und Entwicklungszentrum, ein technisches Zentrum, ein industrielles Forschungsinstitut, ein Marketingzentrum und ein Zentrum für das Lieferkettenmanagement.

Bereits seit 2010 sammelt Foxconn Erfahrungen in der Autobranche und lieferte Tesla Komponenten wie den zentralen Kontroll-Screen zu. Gemeinsam mit dem taiwanesischen Autohersteller Yulon hat Foxconn zudem mehrere Auto-Prototypen entwickelt. Offenbar ist die Entwicklung des Foxtron Model C (siehe Bild oben) am weitesten, laut Car News China überlegen die Partner, das Model C kommendes Jahr nach Nordamerika zu bringen.

Foxconn hat die Produktion von Elektroautos schon länger als „New Business“ ausgemacht, als weitere Themenfelder zählen Halbleiter und Robotik.

carnewschina.com, scmp.com