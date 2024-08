Lion Electric kündigt weitere Entlassungen an

Ziel des so genannten „Aktionsplans“ ist es, dass Lion Electric „seinen Betrieb rationalisiert, seine Kostenstruktur weiter an die aktuelle Nachfrage anpasst und seine Liquiditätslage sowie seine Fähigkeit, seine Rentabilitätsziele zu erreichen, verbessert“. 30 Prozent der Belegschaft, rund 300 Mitarbeiter, in den USA und Kanada sind davon betroffen. Außerdem betont der Hersteller, dass „alle Bereiche der Organisation“ betroffen sein werden. Nach Angaben von Lion Electric wird das Unternehmen durch den Schritt rund 25 Millionen Dollar pro Jahr einsparen.

Lion Electric hatte bereits Ende vergangenen Jahres einen Personalabbau in den USA und Kanada von rund zehn Prozent angekündigt.

Eine weitere Möglichkeit, Geld zu sparen, ist das Zurückfahren der Produktion, da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in Nordamerika geringer ist als von Lion Electric erwartet. Das Unternehmen wird daher einen „chargenweisen Fertigungsansatz“ verfolgen, was bedeutet, dass es die Elektrofahrzeuge nur dann bauen wird, wenn sie bestellt wurden. Außerdem will Lion Electric seine Batterien, das LionBattery HD Pack, an Dritte verkaufen. Zu diesem Zweck wird das Unternehmen eine neue Produktlinie einführen.

Das LionBattery HD-Pack mit einer Kapazität von 10 kWh wurde erst im Juni zertifiziert. Sie wird in der vollelektrischen Zugmaschine Lion8 der Klasse 8 eingesetzt, die das Unternehmen im Mai vorstellte. Die mittelschwere Variante (MD) erhielt im Dezember die Zertifizierung.

„Die Umstellung auf Elektrofahrzeuge dauert länger als ursprünglich erwartet, aber die Elektrifizierung des Transportwesens wird kommen und bleiben. Mit dieser Einstellung haben wir einen Aktionsplan zur Anpassung unserer Kostenstruktur erstellt, der es uns ermöglicht, die steigende Nachfrage nach elektrischen Schulbussen zu befriedigen und unsere Führungsposition aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig können wir die Lkw-Betreiber bei der Umstellung auf Elektrofahrzeuge unterstützen und uns auf unsere Rentabilitätsziele konzentrieren“, sagt Marc Bedard, CEO und Gründer von Lion.

Und Lion Electric ist dringend auf Einnahmen angewiesen. Der Hersteller hat gerade seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2024 vorgelegt. Im Q2 hat das Unternehmen einen Umsatz von 30,3 Millionen Dollar erwirtschaftet – ein Rückgang von 27,7 Millionen Dollar im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. „Der Rückgang ist in erster Linie auf geringere Absatzmengen zurückzuführen, die teilweise durch höhere Herstellungskosten im Zusammenhang mit dem Hochlauf der neuen Produkte (LionD, Lion5 und die Lion-Akkupacks) ausgeglichen wurden“, so Lion Electric in seiner Pressemitteilung.

Lion Electric ist bekannt für seine elektrischen Lastwagen und Schulbusse, die in den USA und Kanada verbreitet sind. Das Unternehmen begann mit schweren Elektrobussen, bevor es die Technologie auf die Lkw-Produktion übertrug.

Dieser Artikel von Carla Westerheide ist zuerst auf unserer englischsprachigen Seite electrive.com erschienen.