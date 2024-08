Tesla erprobt Supercharger-Ladevorgänge mit über 320 kW

Wie das Portal Electrek schreibt, untersucht Tesla aktuell an vereinzelten Stationen das Potenzial seiner aktuellen Supercharger V4, mit über 300 kW zu laden. Bisher liefern diese Lader nur 250 kW, da sie standardmäßig weiterhin mit den Ladetechnik-Schränken der V3-Generation gekoppelt sind. Aus diesem Grund bleibt das Potenzial dieser V4-Lader, das sich eigentlich auf bis zu 350 kW Leistung beläuft, bisher ungenutzt.

Dazu folgender Exkurs: Tesla bezeichnet diese V4-Lader mit V3-Ladeschränken als Supercharger V3+. Ein V4 wäre in dieser Logik genau genommen eine V4-Säule in Kombination mit einer neuen V4-Generation an Schaltschränken. Von letzterer ist aber noch keine Rede. Tesla baut standardmäßig die V3+-Kombination auf – und testet nun genau für diese Kombination höhere Ladeleistungen. Also explizit ohne Ladeschrank-Austausch.

Dass selbst mit den bestehenden Schränken mehr als 250 kW drin ist, zeigen die Tests, die der leitende Tesla-Ingenieur Wes Morrill auch auf der Plattform „X“ bestätigt: „Es läuft ein Versuch mit einigen verschiedenen V3+ Stationen (V3 Schrank + V4 Ladesäule). Es handelt sich nicht um einen Fehler, aber es ist auch nicht auf alle Hardware-fähigen Stationen ausgerollt.“ Beiträge verschiedener Nutzer von „X“ zeigen Fotos an Superchargern mit Spitzenladeleistungen von gut 320 kW.

Hintergrund der Versuche ist, dass zwar Tesla-Fahrzeuge nur mit 250 kW maximal laden können, aber da Tesla seine Ladegeräte zunehmend für Fremdmarken öffnet, die teilweise Fahrzeuge mit einer DC-Ladeleistung von 400 kW herausbringen, rückt die Spitzenladeleistung bei dem texanischen Hersteller nun in den Fokus.

