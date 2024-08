Kühne+Nagel erweitert E-Lkw-Flotte

Eines der Fahrzeuge ist bereits seit einiger Zeit im Rahmen einer Testphase bei Kühne+Nagel Deutschland am Standort Hamburg im Einsatz. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Tests wird dieses Fahrzeug nun dauerhaft in die Hamburger Flotte übernommen und durch einen weiteren E-Lkw gleicher Bauart ergänzt. Zudem gehen je zwei Fahrzeuge an den Standort Limbach-Oberfrohna in Sachsen sowie nach Straubing in Bayern.

Details zu den sechs Fahrzeugen werden in der Mitteilung von Renault Trucks Deutschland nicht genannt, den elektrischen 16-Tonner E-Tech D gibt es in einer Vielzahl an Varianten. Der Radstand kann je nach Anforderung zwischen 3,80 und 6,50 Metern liegen, der Energiegehalt der verbauten Batterien kann ebenfalls zwischen 200 und 565 kWh variieren – in letztgenanntem Fall sind bis zu 560 Kilometer WLTP-Reichweite möglich.

Dabei lohnt sich ein Blick nach Frankreich: Dort hat Kühne+Nagel seit 2023 23 E-Tech D im Einsatz. In Frankreich sind Exemplare mit zwei verschiedenen Aufbau-Varianten unterwegs, die jeweils 18 oder 21 Paletten laden können. Beim Antrieb hat sich der deutsche Logistiker für fünf Batteriepacks à 66 kWh mit 330 kWh Gesamt-Energiegehalt entschieden. Das reicht aus, denn die Fahrzeuge sind nach damaligen Angaben im Schnitt 180 Kilometer am Tag unterwegs. Für den Verteilverkehr um die deutschen Logistikzentren sind wohl ähnliche Tagesfahrleistungen zu erwarten.

Kühne+Nagel bekennt sich zu den wissenschaftlichen Zielen der Science Based Target Initiative (SBTi). Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die direkten und unvermeidbaren CO2-Emissionen seit 2020 zu kompensieren. Zudem will Kühne+Nagel seinen CO2-Fußabdruck in der Logistik bis Ende 2030 um 33 Prozent mindern. Ein Angebot an die eigenen Kunden ist dabei der Einsatz von E-Lkw – mit Renault Trucks als Partner.

„Es liegt in unserer unternehmerischen Verantwortung, die Dekarbonisierung in der Logistik aktiv voranzutreiben“, sagt Tobias Jerschke, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Kühne+Nagel Deutschland. „Die neuen E-Trucks aus dem Hause Renault Trucks sind ein weiterer wichtiger Baustein, um unsere Elektrifizierungsstrategie im Landverkehr im Rahmen unserer Roadmap 2026 erfolgreich umzusetzen.“

„Die Zusammenarbeit mit Kühne+Nagel freut mich sehr“, sagt Frederic Ruesche, Geschäftsführer von Renault Trucks Deutschland. „Es ist klar, dass wir nur gemeinsam gegen den Klimawandel vorgehen können. Durch die Zusammenarbeit mit einem der größten Logistik- und Gütertransferunternehmen, Kühne+Nagel, können wir signifikant CO2-Emissionen einsparen. Wir gehen den Weg in die richtige Richtung.“

Quelle: Info per E-Mail