Audi bringt kleinen Akku in Q6 e-tron

Bei dem schlicht nur noch Q6 e-tron genannten Modell handelt es sich um jene Basis-Variante, die Audi bereits zur Weltpremiere im März angekündigt hatte. Neben den beiden damals präsentierten Allradlern sollte noch ein Modell „mit Fokus auf Effizienz und Reichweite“ (also der im Mai vorgestellte Q6 e-tron Performance mit großer Batterie und Heckantrieb) folgen und eben auch ein preiswerterer Hecktriebler mit kleiner Batterie.

Jener Q6 e-tron ohne weiteren Namenszusatz ist jetzt bestellbar: Für die 63.500 Euro gibt es eine Batterie mit zehn statt bisher zwölf Modulen im Unterboden. Die Chemie der Zellen ist bei beiden Akku-Varianten gleich, der Unterschied liegt in der Anzahl der verbauten Module – und damit auch der Zellen, deren Anzahl von 180 auf 150 sinkt. Mit zehn Modulen sind es 83 kWh Brutto-Energiegehalt, von denen 75,8 kWh netto nutzbar sind. Mit zwölf Modulen sind es 100 kWh brutto und 94,9 kWh netto. Die Reichweite des neuen Basismodells liegt bei bis zu 533 Kilometern nach WLTP.

Mit der kleineren Batterie sinkt auch die maximale Ladeleistung etwas – von 260/270 kW bei der großen Batterie auf immerhin noch 225 kW. Die Ladezeit von zehn bis 80 Prozent soll laut Audi aber gleich bleiben, sie beträgt also auch hier 21 Minuten. Für das AC-Laden ist ab Werk ein 11-kW-Onboard-Charger verbaut, damit dauert ein vollständiger Ladevorgang acht Stunden.

Q6 e-tron Q6 e-tron Performance Q6 e-tron quattro SQ6 e-tron quattro Antrieb RWD RWD AWD AWD Leistung 185 (210) kW 225 (240) kW 285 kW 360 (380) kW Beschleunigung 7,0 (7,0) s 6,7 (6,6) s 5,9 s 4,4 (4,3) s Höchstgeschwindigkeit 210 km/h 210 km/h 210 km/h 230 km/h WLTP–Reichweite 533 km 641 km 625 km 598 km Batteriekapazität 83 kWh 100 kWh 100 kWh 100 kWh Ladeleistung DC 225 kW 260 kW 270 kW 270 kW Ladezeit DC 10-80% 21 min 22 min 21 min 21 min Preis 63.500 Euro 68.800 Euro 74.700 Euro 93.800 Euro Werte in Klammern: Mit Launch Control

Angetrieben wird der Basis-Q6 von einem permanenterregten Synchronmotor an der Hinterachse. Wie beim Schnellladen ist auch hier die Leistung etwas geringer als beim Q6 e-tron Performance: Die Leistung gibt Audi mit 185 kW an und kurzzeitig 201 kW beim Start mit der Launch Control. Auch das maximale Drehmoment liegt mit 450 Nm etwas unter dem Hecktriebler mit der großen Batterie. Alle weiteren Daten zum Antrieb können Sie der Tabelle entnehmen.

Keine Abstriche hingegen gibt es beim Stauraum und der Anhängelast: Der Kofferraum fasst weiterhin 526 Liter, zusätzlich gibt es einen 64 Liter großen Frunk unter der Fronthaube. Die Anhängelast liegt (gebremst) bei 2.000 Kilogramm, dieser Wert gilt auch für den Q6 e-tron Performance – lediglich die Allradler dürfen bis zu 2.400 Kilogramm ziehen. Stützlast (100 kg) und Dachlast (75 kg) sind jedoch bei allen Derivaten des in Ingolstadt gebauten PPE-Stromers gleich.

Übrigens: Mit glatten 2.200 Kilogramm Leergewicht ist der Q6 e-tron mit der kleinen Batterie nur 75 Kilogramm leichter als die Performance-Version mit dem großen Akku. Die Zuladung beträgt 540 Kilogramm, womit das zulässige Gesamtgewicht des Q6 e-tron (ohne Namenszusatz) bei 2.740 Kilogramm liegt.

Der erwähnte Basispreis von 63.500 Euro in Deutschland ist der Listenpreis. Bis Ende September gibt es das Modell aber mit „Vorteilsprämie“ von vier Prozent ab 61.872 Euro. Klassische Ausstattungslinien gibt es bei Audi in diesem Sinne nicht mehr, sondern nur noch die „Edition One Blue“ und „Edition One Grey“ (ab 80.000 bzw. 78.800 Euro) – die „Edition One“ bietet Audi aber nur eine gewisse Zeit nach dem Marktstart an.

