Kia nimmt den e-Soul vom Markt

Auf der deutschen Website ist der e-Soul bereits nicht mehr zu finden, wie InsideEVs berichtet. Und das ist offenbar still und leise bereits vor einigen Tagen geschehen, wie Kia Deutschland auf Nachfrage des Portals angibt. „Der EV3 biete neueste Technik zu einem attraktiveren Preis, und das hätte es dem e-Soul trotz seiner Fangemeinde schwer gemacht“, heißt es dort.

Kia hatte in der Kompakt- und Mittelklasse mit dem eher extravagant gestylten e-Soul und dem etwas praktischeren Niro EV bereits zwei Crossover im Angebot. Beide sind aber bei den technischen Daten dem neuen EV3 auf Basis der E-GMP unterlegen – auch wenn der EV3 „nur“ die 400-Volt-Version der Plattform nutzt. Ein Beispiel: Der EV3 kann an einer Schnellladesäule in 30 Minuten von zehn auf 80 Prozent laden. Beim E-Soul dauert das bereits nach Werksangabe (also unter optimalen Bedingungen) 54 Minuten. Dazu kommt: In der Basisversion ist der EV3 über 10.000 Euro günstiger als der e-Soul (zuletzt ab 47.450 Euro), mit der großen Batterie (die mit 81 kWh deutlich mehr Reichweite bietet als der e-Soul mit 64 kWh) liegt der Preisvorteil des EV3 bei rund 6.000 Euro.

Die hohen Preise sind zum Teil auch darauf zurückzuführen, dass Kia Ende 2022 die 100-kW-Basisversion mit kleinem Akku aus dem Programm genommen hatte. Damit stieg der Basispreis damals von 40.290 Euro auf 46.950 Euro für das 64-kWh-Modell mit 150 kW Leistung. Gesenkt wurden die Listenpreise mit der nicht mehr zeitgemäßen Technik aber nicht.

Dazu kommt: Mit der Kombination aus älterer Technik, dem eigenwilligen Design und dem hohen Preis war der e-Soul zuletzt ohnehin kein Erfolgsmodell mehr für Kia. Im gesamten Jahr 2023 wurden in Deutschland noch 556 neue e-Soul zugelassen – vom Niro EV waren es 6.354 und vom EV6 7.669 Fahrzeuge. Und auch im laufenden Jahr hat sich die Lage nicht verändert: Mit Stand Ende Juli weist das KBA 374 neue e-Souls aus, während vom Niro EV 2.943 und vom EV6 3.048 Exemplare neu zugelassen wurden. Selbst vom teuren EV9 hat Kia 799 Fahrzeuge in der KBA-Statistik stehen.

Die erste Generation des e-Soul kam 2014 auf den Markt. Genau genommen handelte es sich dabei um die zweite Generation des Soul, denn von 2008 bis 2014 wurde ein Verbrenner-Modell unter diesem Namen angeboten. Bei der bis 2019 angebotenen Generation gab es neben den Verbrennern erstmals auch eine Elektrovariante – mit 81 kWh Leistung und einem (je nach Jahrgang) 27 oder 30 kWh großen Akku. Die dritte Soul-Generation (bzw. die zweite Generation des e-Soul) wurde in Europa nur noch mit Elektromotor angeboten.

Noch ist der e-Soul aber nicht von allen Märkten verschwunden: Kia UK führt das Modell als Soul EV noch auf seiner Website. Und auch in den USA wird der Soul des Modelljahrgangs 2025 noch verkauft – dort aber nur als Verbrenner.

