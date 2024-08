Schweizer Post stellt in Basel nur noch elektrisch zu

Nach Bern, Zürich und Genf hat die Schweizer Post auch ihre Zustellflotte in und um Basel dekarbonisiert. Der Vorstoß in Basel umfasst neben Basel selbst die umliegenden Gemeinden Binningen, Allschwil, Schönenbuch, Riehen und Bettingen. Geladen werden die elektrischen Zustellfahrzeuge am Post-Standort am Bahnhof Basel SBB. Erkennbar ist der lokal emissionsfreie Fuhrpark an grünen Kennzeichnungen auf der gelben Grundfarbe.

Bereits seit Längerem stellt die Post Briefe und kleinere Pakete mit elektrischen Dreirädern zu. „Und nun also in Basel alle Postsendungen“, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. Johannes Cramer, Leiter Logistik-Services bei der Post, kommentiert: „Wir haben ein Commitment abgegeben, dass wir in der ganzen Schweiz ab 2030 CO2-frei zustellen. Mit der elektrifizierten Zustellung in Basel machen wir auf diesem Weg einen weiteren wichtigen Schritt.“

Bereits im Jahr 2010 wurden die ersten Zustellfahrzeuge der Post elektrifiziert. Schweizweit hat sie mittlerweile über 1.100 Elektro-Lieferwagen im Einsatz, hinzukommen rund 6.000 Elektro-Dreiräder. Bis 2030 sollen knapp 4.000 weitere E-Zustellfahrzeuge folgen.Damit verfügt die Post laut eigener Aussage über die größte Elektrofahrzeugflotte der Schweiz.

Die nächste Etappe: Ab 2026 will die Post die gesamte Brief- und Paketzustellung in den größten Schweizer Städten mit E-Fahrzeugen erbringen. Konkret ist geplant, Pakete und Briefe in Biel, Luzern und Winterthur ab 2025 ausschließlich elektrisch auszufahren. Danach folgen Lausanne und Lugano.

