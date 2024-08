Xpeng bringt Mona M03 in China auf den Markt

Damit ist der neue Xpeng deutlich günstiger als erwartet. Früheren Berichten zufolge sollte der Mona M03 ab 135.900 Yuan (rund 17.000 Euro) verkauft werden. Xpeng nimmt seit Mitte August Bestellungen für die elektrische Limousine entgegen. Der endgültige Preis wurde zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht offiziell bekannt gegeben.

Es gibt drei Varianten des Mona M03, die 515, 620 und 580 Max heißen. Die Zahl bezieht sich auf die maximale Reichweite. So verfügt die kleinere Version über eine Batterie mit einem Energiegehalt von 51,8 kWh und eine CLTC-Reichweite von 515 Kilometern. Die größeren Versionen sind jeweils mit einer 62,2-kWh-Batterie ausgestattet und haben eine Reichweite von 620 bzw. 580 Kilometern. Alle Batterien werden von BYDs Batteriesparte FinDreams geliefert und basieren auf Lithium-Eisenphosphat-Chemie.

Die Einstiegsversion mit der Bezeichnung 515 kostet ab 119.800 Yuan (ca. 15.000 Euro), hat einen 140 kW starken Motor und beschleunigt in 7,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die beiden größeren Varianten verfügen über einen 160-kW-Elektromotor und beschleunigen in 7,4 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Das „Max“beim 580 Max steht für die maximale Leistungsabgabe. Die Version hat ein maximales Drehmoment von 250 Nm. Der 620 bietet hingegen „nur“ 225 Nm.

Die Preise für den 620 beginnen bei 129.800 Yuan (16.300 Euro) und für den 580 Max bei 155.800 Yuan (19.500 Euro). Während der 515 und der 620 bereits in Produktion sind und die Auslieferungen im September beginnen, wird der 580 Max erst nach dem chinesischen Neujahrsfest, also Ende Januar oder Anfang Februar 2025, gebaut werden.

Der Mona M03 ist das erste Elektroauto, das Xpeng gemeinsam mit dem chinesischen Ride-Hailing-Anbieter Didi entwickelt hat. Wie bereits erwähnt, sind die Auftragsbücher für den Mona M03 nun seit etwa zwei Wochen geöffnet. Innerhalb der ersten 52 Minuten, in denen das Auto verfügbar war, hat der Hersteller nach eigenen Angaben 10.000 Bestellungen erhalten.

Xpeng hat erklärt, dass der M03 verschiedene Stufen des autonomen Fahrens abdecken wird, wodurch Funktionen, die bisher vor allem in Autos mit einem Preis von mehr als 200.000 Yuan zu finden waren, einem breiteren Kundenkreis zugänglich gemacht werden sollen.

Xpeng hofft, mit dem Mona M03 den Absatz zu steigern. „Ausgehend von der Markteinführung des Mona M03 im August stehen wir kurz vor dem Eintritt in einen starken Produktzyklus“, sagte Xiaopeng He, Chairman und CEO von Xpeng, bei der Vorstellung der Q2-Finanzzahlen. Ob das Fahrzeug auch in Europa auf den Markt kommen wird, ist unklar. Dafür wurde erst diese Woche bekannt, dass Xpeng vor dem Hintergrund der zusätzlichen EU-Zölle für aus China importierte Elektroautos auf der Suche nach einem Produktionsstandort in Europa ist.

carnewschina.com, cnevpost.com