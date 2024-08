Xpeng steigert Umsatz und dämmt Verluste ein

Zugleich ging der Nettoverlust deutlich zurück: Er betrug im zweiten Quartal 2024 1,28 Milliarden Yuan (rund 161 Millionen Euro), verglichen mit 2,80 Milliarden Yuan im gleichen Zeitraum 2023 und 1,37 Milliarden Yuan im ersten Quartal 2024.

Analog zu den deutlich verbesserten Finanzkennziffern konnte Xpeng auch seinen Absatz steigern: Für das abgelaufene Quartal verzeichnete das Unternehmen 30.207 ausgelieferte Elektroautos, das sind 30,2 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Dabei ist der Autoverkauf mittlerweile profitabel: Die Fahrzeugmarge, d.h. der Bruttogewinn oder Verlust aus Fahrzeugverkäufen in Prozent des Fahrzeugumsatzes, lag im zweiten Quartal 2024 bei 6,4 Prozent, verglichen mit minus 8,6 Prozent im gleichen Zeitraum 2023 und 5,5 Prozent im ersten Quartal 2024.

„Ausgehend von der Markteinführung des Mona M03 im August stehen wir kurz vor einem starken Produktzyklus. In den nächsten drei Jahren werden wir eine große Anzahl neuer Modelle und Facelift-Versionen herausbringen“, sagte Xiaopeng He, Chairman und CEO von Xpeng. „Ich glaube, dass wir durch einen starken Produktzyklus und ein effizienteres Marketing die technologischen Vorteile, die wir über einen langen Zeitraum angesammelt haben, und die Durchbrüche, die wir im Bereich der künstlichen Intelligenz erzielt haben, in ein Umsatzwachstum in China und auf dem internationalen Markt umwandeln werden. Wir sind zuversichtlich, dass wir auf den Weg des schnellen Wachstums zurückkehren werden, und wir sind entschlossen, den Branchenwettbewerb um intelligente Technologien und die globale Expansion zu gewinnen.“

Der Finanzbericht zeichnet auch die physische Präsenz von Xpeng nach: Das Unternehmen hat mittlerweile über 611 Verkaufsstandorte. Zudem verfügt Xpeng über ein Netzwerk von 1.298 Ladestationen, davon 442 schnelle S4-Ladestationen mit 480 kW. Für dieses Quartal hat Xpeng zudem die neuen S5-Ladestationen mit 800 kW Leistung angekündigt.

Unterdessen schreitet auch die Deutschland-Expansion von Xpeng voran: Die bereits verfügbaren Modellen G9 und P7 sind seit wenigen Tagen auch als Leasing-Fahrzeuge erhältlich. Und noch im August soll auch das SUV-Coupé G6 in den deutschen Handel kommen.

ir.xiaopeng.com