Didi plant größte E-Auto-Flotte Mexikos

Diese E-Autos sollen nicht an Privat- oder Firmenkunden vertrieben werden, sondern über für den App-basierten Transportservice von Didi genutzt werden. Um die Zahl von 100.000 E-Autos auf dem mexikanischen Markt einzuordnen: Im Gesamtjahr 2023 wurden dort 9.278 Batterie-Elektroautos und Plug-in-Hybride verkauft, im laufenden Jahr sind es immerhin schon 19.096 BEV und PHEV.

Welche E-Auto-Modelle Didi in Mexiko einsetzen will, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Fahrdienstleister unterhält mehrere Kooperationen mit chinesischen Autobauern. Seit 2020 gibt es etwa den BYD D1, das Kompaktmodell mit Schiebetüren hinten wurde auf die Ridehailing-Dienste optimiert und nutzt die Blade-Batterie von BYD mit LFP-Zellen. Zusammen mit GAC Aion wird ein autonom fahrendes E-Auto entwickelt und aus der Zusammenarbeit mit Xpeng stammt die Limousine Mona M03, die seit der vergangenen Woche in China auf dem Markt ist.

Andrés Panamá, Generaldirektor für Lateinamerika, Afrika und den Nahen Osten bei Didi, begründete die Entscheidung für E-Autos gegenüber dem Portal „Mexico Now“ mit den Erfahrungen von Didi in China: Dort werden 57 Prozent der von Didi-Fahrern zurückgelegten Kilometern mit Elektroautos gefahren – die dabei deutlich günstiger unterwegs sind als die Verbrenner und zugleich in den Städten CO2-Emissionen vermeiden.

mexiko-now.com