Barth Logistikgruppe setzt erste E-Lkw im Nahverkehr ein

Den seit 2021 nur noch rein elektrisch angebotenen 16-Tonner gibt es in zahlreichen Varianten. Der Radstand kann je nach Anforderung zwischen 3,80 und 6,50 Metern liegen, der Energiegehalt der verbauten Batterien kann ebenfalls zwischen 200 und 565 kWh variieren – in letztgenanntem Fall sind bis zu 560 Kilometer WLTP-Reichweite möglich. Bei der Batterie hat sich Barth für seine vier E-Lkw für eine Batteriekapazität von 375 kWh entschieden – und einen Curtainsider-Aufbau von Junge Fahrzeugbau.

Die Barth Logistikgruppe hat ihren Sitz im baden-württembergischen Hechingen, verfügt aber über insgesamt acht Standorte in Süddeutschland (neben Baden-Württemberg auch in Bayern sowie dem südlichen Rheinland-Pfalz) und zwei Standorte in Ostdeutschland. Die vier elektrischen Renault-Lkw werden aber nur in Süddeutschland eingesetzt: Jeweils ein Fahrzeug geht an die Standorte Hechingen, Gundelfingen, Kandel und Allershausen, wie Barth in einem LinkedIn-Post verkündet.

Mit ihrer Reichweite von bis zu 280 Kilometern sollen sie „eine ideale Lösung für die täglichen Transportanforderungen“ bieten und dank der bis zu 7,20 Meter langen Ladefläche keine Einschränkungen des Laderaums mit sich bringen.

„Mit dem Einsatz unserer vier neuen Elektro-Lkw von Renault Trucks gehen wir einen Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Transportlösung“, sagt Uwe Schempp, Geschäftsführer der Barth Logistikgruppe. „Diese Lkw vereinen unsere Verantwortung für die Umwelt mit modernster Technologie, um unsere Flotte auf ein nächstes Level zu bringen. Noch in diesem Jahr werden wir die Installation von Photovoltaikanlagen auf unseren Gebäuden vornehmen, sodass die elektrische Energie aus den eigenen Photovoltaikanlagen generiert werden kann.“

Frederic Ruesche, Geschäftsführer von Renault Trucks Deutschland, betont die Bedeutung der Zusammenarbeit: „Nur durch einen partnerschaftlichen Ansatz können wir die Dekarbonisierung des Transportsektors vorantreiben. Dabei ist der Übergang zu vollelektrischen Logistiklösungen ein entscheidender Schritt. Wir freuen uns, dass die Barth Logistikgruppe diesen Weg gemeinsam mit uns geht.“

Seit dem Produktionsstart des Renault Trucks E-Tech T und C Ende November 2023 bietet Renault Trucks ein vollelektrisches Angebot von drei bis 44 Tonnen an. Der 16-Tonner E-Tech D gehört aber weiterhin zu den Bestsellern: Im August hat der deutsche Logistiker Kühne+Nagel sechs weitere Exemplare eingeflottet, auch Dachser hat einige E-Tech D im Einsatz.

renault-trucks.de, linkedin.com