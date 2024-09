Changan gründet Deutschland-Tochter

Die neue Deutschland-Tochter soll sich nicht nur um den Vertrieb kümmern, sondern auch um Marktforschung, lokale Produktentwicklung und die nötigen Zertifizierungen, teilte Changan über Weibo mit. Als alleiniger Geschäftsführer von Changan Automobile Deutschland ist Mi Tian eingetragen.

Noch ist offen, mit welchen Marken und Modellen Changan in Europa starten wird – es ist nur klar, dass es sich um New Energy Vehicles (also Plug-in-Hybride, Batterie-Elektroautos oder Brennstoffzellenautos) handeln wird. Im Laufe des zweiten Halbjahrs solle es eine Einführungsveranstaltung geben, heißt es. Autos mit Brennstoffzelle hat Changan aber derzeit nicht im Angebot, es dürften also auch in Europa PHEV und BEV auf den Markt kommen.

Das Unternehmen aus Chongqing betreibt mehrere Elektroauto-Marken in China bzw. ist daran beteiligt. Bereits angekündigt ist der Europa-Start der Marke Deepal. Bei Avatr ist Changan der größte Anteilseigner, ein weiterer Investor ist CATL. In China ist noch die Changan-Marke Qiyuan (auch Nevo genannt) mit E-Autos vertreten. Zudem ist Changan in China Joint-Venture-Partner von Ford, Suzuki und Mazda – Changan-Mazda wird auch die E-Limousine EZ-6 für die Weltmärkte herstellen.

Im Gesamtjahr 2024 will Changan (über alle Antriebsarten hinweg) 480.000 Fahrzeuge nur in den Exportmärkten absetzen, 2030 sollen es im Ausland bereits 1,2 Millionen verkaufte Autos sein. Gerade im Ausland setzt Changan aber vor allem auf seine NEV-Marken. In diesem Jahr soll Deepal auf 280.000 NEV kommen, die Marke Nevo auf 250.000, wie die CnEVPost schreibt.

Changan produziert derzeit ausschließlich in China, das erste Auslands-Werk in Thailand ist aber im Bau. Der Produktionsbeginn ist hier im Q1 2025 geplant. im Zuge der Expansion sind aber auch weitere Werke Teil der Überlegungen, genannt werden hier Mittel- und Südamerika sowie Europa. Nähere Details zu einem Europa-Werk sind aber noch nicht bekannt.

Die Gründung der Deutschland-Tochter erfolgt nicht nur in der Zeit der Diskussion über die vorläufigen Sonderzölle für Elektroautos aus chinesischer Produktion bei der Einfuhr in die EU. An jenem Tag, an dem Changan die GmbH eingetragen hat, hat Deutschlands größter Autobauer Volkswagen erstmals angekündigt, dass die Schließung eines Werks in Deutschland erwogen wird – bisher galt das als ausgeschlossen.

