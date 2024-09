E.ON eröffnet Ladepark an MediaMarkt-Filiale in Hamburg

Erst am vergangenen Donnerstag öffnete die neue MediaMarkt-Filiale in der Mönckebergstraße 1 in der Hamburger Innenstadt ihre Pforten. Nun kann auf dem siebten Deck des Parkhauses in 25 Metern Höhe auch geladen werden. Die neu errichtete Ladeinfrastruktur ist im Rahmen der Öffnungszeiten des Parkhauses (7:30 Uhr bis 22 Uhr) jedoch öffentlich zugänglich und nicht ausschließlich MediaMarkt-Kunden vorbehalten.

Insgesamt neun Ladesäulen mit zusammen 18 Ladepunkten von Alpitronic hat E.ON vor Ort in Betrieb genommen. Dabei handelt es sich um fünf HYC50 mit jeweils 50 kW und vier HYC150 mit jeweils 150 kW. Jede Ladesäule bietet zwei Ladepunkte. Laden zwei Fahrzeuge gleichzeitig, teilt sich die Ladeleistung auf.

„Zum bestmöglichen Einkaufserlebnis gehört auch, dass unsere Kundinnen und Kunden nebenbei ihr E-Auto laden können. Deswegen freuen wir uns, dass E.ON auf unserem Parkdeck neun ‚state-of-the-art‘ Ladestationen installiert hat, die den Besuchern unseres Hamburger TechVillages zur Verfügung stehen“, so Sultan Kaya, Marktgeschäftsführer des MediaMarkt in der Mönckebergstraße. „Das Laden des E-Autos sollte nahtlos in den Alltag passen. Das können wir E-Autofahrerinnen und -fahrern in Hamburg mit unserem neuen Ladepark im MediaMarkt Parkhaus ermöglichen. Gleichzeitig freuen wir uns, unsere Expertise im Bereich des innerstädtischen Schnellladens zeigen zu können“, ergänzt Ludolf von Maltzan, bei E.ON Drive Infrastructure verantwortlich für das Deutschlandgeschäft.

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass das Energieunternehmen und MediaMarktSaturn beim Aufbau von Schnellladeinfrastruktur kooperieren. Bis zum Jahr 2026 sollen so zunächst etwa 300 Schnellladepunkte an rund 80 stark frequentierten Elektrofachmärkten der MediaMarktSaturn-Gruppe in Deutschland entstehen.

Neben dem Bau eigener Ladeparks sind Kooperationen mit Partnern wie MediaMarktSaturn für E.ON ein zentraler Baustein. Immerhin sollen laut eigener Aussage europaweit jedes Jahr mindestens 1.000 neue öffentliche Ladepunkte aufgebaut werden. Für das europaweite CPO-Geschäft von derzeit über 6.000 öffentlichen Ladepunkten in elf Ländern Europas setzt E.ON Drive Infrastructure übrigens auf die Lademanagement-Plattform des bulgarischen Startups Ampeco, wie kürzlich bekannt wurde. Durch die Nutzung der Ampeco-Plattform soll E.ON die Werkzeuge für einen effizienten Betrieb und eine hohe Netzwerkzuverlässigkeit erhalten.

