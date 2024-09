Kia zögert Hochlauf des EV9 in den USA heraus

Der Kia EV9 ist ein siebensitziges Premium-SUV mit 800-Volt-Architektur, das auf der Plattform E-GMP des Hyundai-Konzerns basiert. Seit Ende Mai ist das Modell nicht mehr nur in Südkorea, sondern auch in den USA in Produktion – und zwar im bestehenden Werk des Unternehmens in West Point. Theoretisch zumindest, denn die Fertigung läuft dort bisher offenbar auf Sparflamme.

Steve Center, COO von Kia America, erklärte gegenüber Automotive News nun, dass Kia mit dem Hochlauf der US-Produktion des Elektro-SUV aktuell warte, um im Frühjahr die für die Fertigung nötigen Batterien aus den USA zu beziehen. Hintergrund ist, dass der EV9 nur dann für die volle US-Steuergutschrift in Höhe von 7.500 Dollar qualifiziert ist.

Und das, obwohl Kia für den EV9 eigentlich zwei US-Produktionsorte vorschweben. Hintergrund ist, dass in Georgia außer dem bestehenden Standort in West Point zurzeit ein reines E-Auto-Werk der Hyundai Motor Group in der Fertigstellung ist. Die Fabrik namens Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) liegt in Bryan County und soll pro Jahr bis zu 300.000 E-Autos der Marken Hyundai, Kia und Genesis sowie Batterien hervorbringen. Darunter auch den EV9. Laut COO Center soll der Betrieb im neuen Werk zwar mit dem Ioniq 5 im Oktober anlaufen, die Batteriezellenproduktion nahe der HMGMA (zusammen mit LG Energy Solution) werde sich aber um etwa ein Jahr verzögern, „so dass die ersten Fahrzeuge nur eine Teil-Steuergutschrift von 3.750 Dollar erhalten können“.

Eine weitere Batteriezellenfabrik planen die Koreaner wie berichtet mit SK On. Diese wird nicht im Bryan County, sondern im Bartow County entstehen – also im Nordwesten von Georgia in der Nähe von Atlanta. Die Produktionskapazität dieser Fabrik ist noch nicht bekannt. Die Eröffnung ist aber für die zweite Jahreshälfte 2025 angesetzt.

Woher die lokalen Batterien „im kommenden Frühjahr“ kommen sollen, auf die Kia zurzeit bei der EV9-Produktion in West Point wartet, bleibt daher unklar. COO Center wird an dieser Stelle nicht präziser. Aber die eigenen Batterieprojekte mit LGES und Sk On bringen wohl – wenn überhaupt – erst später im kommenden Jahr erste eigene Produkte hervor.

