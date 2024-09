Wattif erwirbt WBG-Portfolio von Mer

Zur Übernahme gehören auch die Kunden sowie die Infrastruktur der norwegischen Wohnungsbaugenossenschaften von Mer. „Der Übergang der Kundenbeziehungen von Mer zu Wattif verläuft reibungslos“, so Sheridan Jørgensen, CEO von Mer Norwegen. „Wir haben produktive und kooperative Gespräche mit Mer geführt, um einen nahtlosen Übergang für die Kunden zu gewährleisten“, sagt Celine Troye Hopsdal, Geschäftsführerin von Wattif Norwegen.

Mit 35.000 Ladepunkten in sechs Ländern ist Wattif nach eigenen Angaben bereits einer der größten Betreiber von Ladestationen für Wohnungsgenossenschaften Europas. Darauf ausruhen will sich das Unternehmen aber nicht, wie Celine Troye Hopsdal mitteilt: „Wir sind bestrebt, diesen Geschäftsbereich weiter auszubauen und weiterhin Lösungen zu liefern, die die Kunden lieben.“ Zu den Kunden zählen auch Hotelketten. So sollen beispielsweise 100 Ladestationen an 20 Hotels der Marken Steigenberger Hotels & Resorts und IntercityHotel in Deutschland und Österreich installiert werden. Auch 20 B&B Hotels stattet Wattif mit Lademöglichkeiten aus.

Und Mer? Die Tochtergesellschaft von Statkraft will sich auf „öffentliche Schnellladestationen und den Geschäftsmarkt“ konzentrieren. „Wir bei Mer sind der Meinung, dass unsere Kunden im Bereich der Wohnungsbaugenossenschaften besser von einem Unternehmen bedient werden, das sich auf dieses Segment spezialisiert hat. Es ist an der Zeit, diesen Teil unseres Geschäfts unter neuer Führung wachsen zu lassen“, sagt Nicholai Sheridan Jørgensen, CEO von Mer Norwegen.

Kurz nach der Mitteilung der Übernahme des Geschäfts von Mer hat Wattif eine weitere Neuigkeit verkündet. Nach mehreren Jahren habe sich der Mitgründer Robert Svendsen dazu entschlossen, sich aus der Leitung des Unternehmens zurückzuziehen und den vor einiger Zeit eingeleiteten Nachfolgeprozess abzuschließen. Zum 1. September 2024 hat Andreas Strand die Position als CEO von Svendsen übernommen. Unterstützt wird Strand von Thomas Lindberg, CFO von Wattif. Gemeinsam sollen sie „ein starkes Tandem bilden“.

