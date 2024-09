Forsee Power eröffnet Standort in Ohio

An dem 2022 angekündigten US-Standort will Forsee Power acht verschiedene Modelle von Batteriesystemen produzieren und bis 2028 eine Kapazität von 3 GWh erreichen. Der Standort in Hilliard im Großraum Columbus wurde konzipiert, um den wachsenden Anforderungen der nordamerikanischen Kunden im Bereich der schweren und leichten Fahrzeuge gerecht zu werden und die „Buy America“-Standards zu erfüllen.

Die Einweihung des 13.000 Quadratmeter großen Standorts bezeichnet Forsee Power als einen wichtigen Schritt in seiner Expansionsstrategie. Der Standort soll eine strategische Rolle bei der Lieferung von Batteriesystemen für den Markt für schwere Fahrzeuge (Busse, Lastkraftwagen, Off-Road-Fahrzeuge und Züge) sowie für den Markt für leichte Fahrzeuge (drei- und vierrädrige Nutzfahrzeuge, Zweiräder, Freizeitfahrzeuge) spielen.

Bis 2028 will Forsee Power 150 Mitarbeiter einstellen, um seine Teams vor Ort zu verstärken, branchenspezifische Schulungen anzubieten und mit Universitäten und Schulen zusammenzuarbeiten. Um schnell starten zu können, hat Forsee Power Produktionslinien dupliziert, die bereits in Europa und Asien erfolgreich arbeiten. Darüber hinaus arbeitet die Gruppe an der Anpassung neuer, spezifischer Lösungen für den amerikanischen Markt.

Forsee-Chef Christophe Gurtner sagt: „Die Eröffnung unseres neuen Produktionsstandorts in Ohio ist ein entscheidender Schritt in unserer Expansionsstrategie in Nordamerika. In perfekter Übereinstimmung mit dem US-Plan zur Reduzierung der Treibhausgasverschmutzung positionieren uns unser Know-how und unsere Innovationsfähigkeit bei emissionsfreien Lösungen als Schlüsselakteur bei der Unterstützung der Dekarbonisierung des Verkehrs in Nordamerika.“

Die Batteriesysteme von Forsee kommen unter anderem in Bussen von Wrightbus und MCV zum Einsatz.

forseepower.com