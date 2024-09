Mahle stellt neue Lösungen für Brennstoffzellen-Trucks vor

Auf der internationalen Nutzfahrzeugmesse zeigt Mahle erstmals das Gesamtsystem eines Brennstoffzellen-Lkw mit Brennstoffzellenperipherie, Thermomanagement und einer vollfunktionsfähigen Schwerlast-E-Achse. Ziel dabei ist es, das Zusammenspiel und die Abhängigkeiten einzelner Produktgruppen zu zeigen.

In die Schwerlast-E-Achse hat Mahle zwei SCT E-Motoren samt Liquidmanagement (ohne externe Leitungen und Schläuche) integriert. Mit diesem Technologie-Demonstrator will Mahle seine Systemkompetenz und die Serientauglichkeit seiner Innovationen für die Elektrifizierung von Schwerlastnutzfahrzeugen belegen.

Der SCT E-Motor (Superior Continuous Torque) ist laut Mahle der Ausdauerchampion unter den E-Motoren. Seine Dauerleistung von 480 kW und der Wirkungsgrad von 92 Prozent machen ihn „zum idealen elektrischen Antrieb für den Schwerlastverkehr in rein elektrischen Trucks und in Brennstoffzellenanwendungen“. Mit der E-Achse erreicht Mahle ein Drehmoment am Rad von 35.000 Newtonmetern. Ein 35 Tonnen schwerer Brennstoffzellen-Lkw könnte den Brennerpass von Innsbruck nach Bozen damit 3,5 Minuten schneller als ein Diesel-Lkw zurücklegen.

Wichtiger Bestandteil des Thermomanagements ist die neu entwickelte Verdunstungskühlung, die Mahle auf der IAA Transportation vorstellt. Sie nutzt den kühlenden Effekt verdunstenden Wassers, indem Wasser über ein Gitter auf den Kühlmittelkühler gesprüht wird. Das soll für eine optimal temperierte Brennstoffzelle sorgen. Die Verdunstungskühlung ermöglicht dabei die Reduzierung der Lüfterleistung: Für einen 300 kW Brennstoffzellen-Lkw resultiert dies in einem kleineren Lüftermotor und einer zusätzlichen Antriebsleistung von 25 kW oder plus 8 Prozent.

Um laute Lüftergeräusche von Nutzfahrzeugen, die unter Volllast und auch beim Laden in der Nacht in Wohngebieten oder an Rasthöfen stören können, signifikant zu reduzieren, hat Mahle zudem einen bionischen Lüfter entwickelt. Die Ingenieure haben sich dafür von den Federschwingen einer Eule, eines der leisesten Vögel, inspirieren lassen. Dem Eulengefieder wird eine schallmindernde Wirkung attestiert. Den Lüfter haben wir bereits hier näher vorgestellt.

CEO Arnd Franz betonte vor Journalisten auf der IAA, dass die zunehmende Elektrifizierung des Transportsektors großes Potential für das Unternehmen eröffne. So verdoppele sich bei Batterie-elektrischen Lkw der Umfang an Mahle-Komponenten pro Fahrzeug gegenüber traditionellen Verbrennern, mit einer weiteren Verdopplung bei Brennstoffzellen-Trucks. Für Mahle sei der nachhaltige Nutzfahrzeugsektor also ein bedeutendes Geschäftsfeld, so Franz.

