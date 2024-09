In Norwegen erstmals mehr Elektroautos als Benziner

Jeden Monat schaut die Branche nach Norwegen – denn die Neuzulassungszahlen von Elektroautos sind dort spektakulär: 94,3 Prozent der neu zugelassenen Pkw waren im August Elektroautos, was einen neuen Rekord darstellt. Und schon seit längerer Zeit waren in Norwegen jeden Monat mehr als die Hälfte aller neu zugelassenen Autos Elektrofahrzeuge. Zum Vergleich: In den ersten acht Monaten dieses Jahres lag der BEV-Anteil an den Neuzulassungen in Deutschland bei gerade mal 12,7 Prozent.

Die norwegischen Spitzenwerte bei den Neuzulassungen haben natürlich auch Auswirkungen auf den Fahrzeugbestand – und so geht nun der 16. September als der Tag in die Geschichtsbücher ein, an dem erstmals mehr Elektroautos als Autos mit Benzinmotor zugelassen waren. Laut offiziellen Daten der norwegischen Straßenbehörde OFV waren es zu diesem Stichtag 754.303 Elektroautos gegenüber 753.905 Benzinautos (wobei die OFV hierbei die Hybride nicht berücksichtigt hat – sonst hätten Elektroautos die Benziner noch nicht überholt).

„Das ist historisch. Ein Meilenstein, den nur wenige vor zehn Jahren erwartet hatten. Die Elektrifizierung der Pkw-Flotte schreitet mit hohem Tempo voran und Norwegen macht große Fortschritte auf dem Weg, das erste Land der Welt mit einer Pkw-Flotte zu werden, die von Elektroautos dominiert wird“, sagt OFV-Direktor Øyvind Solberg Thorsen.

Doch wer nun denkt, die Elektroautos hätten gegenüber Verbrennern generell nun die Nase vorn, der täuscht sich: Noch gibt es in Norwegen fast eine Million zugelassene Autos mit Diesel, somit ist dies noch die Antriebsart Nummer 1. Konkret waren es zum Stichtag 999.715 Dieselautos. Die OFV sagt zwar, dass auch diese Zahl sinkt, doch bei zuletzt etwas über 10.000 Neuzulassungen im Monat dürfte es noch ca. zwei Jahre dauern, bis die Elektroautos im Bestand auch die Dieselautos überholen.

Antriebsart Anzahl Diesel 999.715 Batterie-elektrisch 754.303 Benzin 753.905 Benzin Plugin-Hybrid 198.707 Benzin Hybrid 155.307 Diesel Plugin-Hybrid 9.478 Diesel Hybrid 896 Gas 173 Wasserstoff 167 Insgesamt 2.872.652

In den letzten 20 Jahren sind über eine Million Benzinautos aus der norwegischen Autoflotte verschwunden und größtenteils durch Elektroautos ersetzt worden. Die gleiche Entwicklung wird auch bei Dieselfahrzeugen eintreten, erwartet die OFV.

Allerdings: Noch immer fehlt es an erschwinglichen Elektrofahrzeugen für Haushalte mit niedrigem Einkommen. Diese kaufen traditionell eher Gebraucht- als Neuwagen – und noch sind gebrauchte Elektroautos Mangelware. So zeigt eine Studie, dass auch in Norwegen Elektroautos bislang vor allem von Wohlhabenden gefahren werden.

