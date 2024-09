Ree Automotive findet Auftragsfertiger für seinen E-Lieferwagen

Ree Automotive hat einen wichtigen Meilenstein auf seinem Weg zur Elektrifizierung von Flottenfahrzeugen in Nordamerika erreicht: Roush Industries, ein Auftragshersteller von Fahrzeugen, wird die Montage der P7-Fahrzeuge von Ree übernehmen. Roush verfügt über eine jahrzehntelange Erfahrung am Markt und will einen skalierbaren Prozess für Ree entwickeln, der eine schnelle Markteinführung und eine tadellose Fertigungsqualität gewährleistet.

Die softwaredefinierten Elektrofahrzeuge von Ree werden am Roush-Standort in Detroit zusammengebaut, der speziell für die Anforderungen von Ree ausgewählt wurde. Die Partner peilen eine Produktion von 5.000 E-Lieferwagen pro Jahr an. Der indische Automobilzulieferer Motherson, mit dem Ree vergangene Woche eine strategische Zusammenarbeit unterzeichnet hat, wird die globale Lieferkette und Logistik mit dem Ziel der Kostenreduzierung, verbesserter Wirtschaftlichkeit und höherer Margen verwalten.

Die P7-Linie der Elektrofahrzeuge von Ree basiert auf vier ReeCorners. Diese bündeln wichtige Fahrzeugkomponenten in den Bereich zwischen Fahrgestell und Rad und ermöglichen so ein durchgängig flaches Elektrofahrgestell mit bis zu 35 Prozent mehr Innenraumvolumen für Passagiere, Ladung und Batterien. Elektrofahrzeuge, die auf dem P7-Chassis aufgebaut sind, haben eine besonders niedrige Einstiegshöhe, sind autonomiefähig und können entweder mit Batterien oder Brennstoffzellen betrieben werden.

Der P7 ist laut Ree mit einem Netzwerk von 78 Service- und Vertriebsstandorten bei 24 autorisierten Händlern in ganz Nordamerika gut etabliert und hat potenziell Zugang zu über 200 Flotten in den USA und Kanada.

„Wir haben uns für die Zusammenarbeit mit Roush entschieden, weil das Unternehmen seine Fähigkeiten und sein Know-how auf dem Markt für kommerzielle Elektrofahrzeuge unter Beweis gestellt hat, weil es in der Lage ist, die Produktion zu skalieren, und weil es unser einzigartiges Geschäftsmodell versteht, das darin besteht, unsere Fahrzeuge auf Bestellung zu bauen und nicht auf Vorrat“, sagte Josh Tech, Chief Operating Officer von Ree. „Wir wollen unsere Lieferwagen so schnell wie möglich an unsere Kunden ausliefern, ohne dabei Abstriche bei der Qualität zu machen, damit sich unsere Kunden beim Aufbau ihrer Elektrofahrzeugflotten auf uns verlassen können. Durch die Partnerschaft mit Roush können wir uns auf unsere Kerntechnologie und die Produktion der ReeCorners konzentrieren, während wir gleichzeitig die Produktionskosten optimieren und die Markteinführungszeiten verkürzen können. Dabei profitieren wir von der fast 40-jährigen Erfahrung des Unternehmens in der Entwicklung und Fertigung, die von Nascar über Mondfahrzeuge bis hin zu den innovativsten Elektrofahrzeugen reicht.“

globenewswire.com