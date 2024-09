JLR investiert 500 Millionen Pfund in seine Fabrik bei Liverpool

Über 250 Millionen Pfund hat JLR dort bereits in neue Produktionslinien, Maschinen, Mitarbeiter und digitale Technologie investiert. Weitere 250 Millionen Pfund sollen in den kommenden Jahren hinzukommen, damit neben E-Autos für eine Übergangszeit parallel auch Plug-in-Hybride und reine Verbrenner in Halewood produziert werden können, ehe der Standort zur reinen E-Auto-Fabrik werden soll.

Im Zuge des Investitionsprogramms wurde der Standort in Halewood um eine Fläche von über 32.000 Quadratmetern vergrößert. Dabei wurde die Länge der Endfertigungslinie von 4 auf 6 Kilometer erhöht, um den Einbau von Batterien in die Fahrzeuge zu ermöglichen. Das historische Werk wurde mit moderner Technologie ausgestattet, darunter neue Fertigungsstraßen für Elektrofahrzeuge, 750 autonome Roboter, ADAS-Kalibrierungsanlagen, Laserausrichtungstechnologie für die perfekte Montage von Teilen und die neuesten cloudbasierten digitalen Managementsysteme zur Überwachung der Produktion, wodurch laut JLR eine „Fabrik der Zukunft“ geschaffen wurde.

Diese Investition ist Teil des Engagements von JLR im Rahmen seiner Reimagine-Strategie, die vorsieht, dass JLR bis 2030 alle seine Marken elektrifiziert, mit dem Ziel, bis 2039 in der gesamten Lieferkette, bei den Produkten und in den Betrieben CO2-neutral zu werden.

„Halewood ist seit mehr als zwei Jahrzehnten das Herz und die Seele von JLR im Nordwesten Englands und produziert Fahrzeuge wie den Range Rover Evoque und den Discovery Sport. Halewood wird unsere erste vollelektrische Produktionsstätte sein, und es ist ein Beweis für die großartigen Bemühungen unserer Teams und Zulieferer, die gemeinsam daran gearbeitet haben, das Werk mit der Technologie auszustatten, die für die Lieferung unserer erstklassigen elektrischen Luxusfahrzeuge erforderlich ist“, sagt Barbara Bergmeier, Geschäftsführerin, Industrial Operations, bei JLR.

Die Fabrik in Halewood wurde 1963 von Ford eröffnet. Das erste dort gebaute Modell war der Ford Anglia. Später lief dort zum Beispiel auch das Kultmodell Ford Capri vom Band. 2001 wurde in dem Werk erstmals ein Jaguar (gehörte damals zu Ford) gebaut, und zwar der X-Type. Später kam der Land Rover Freelander hinzu. Als Ford die Marken Jaguar und Land Rover im Jahr 2008 an den indischen Tata-Konzern verkaufte, übernahm Jaguar Land Rover die Fabrik in Halewood. Aktuell laufen dort die Verbennermodelle Range Rover Evoque und Discovery Sport vom Band. Bis 2026 will JLR mehrere neue Elektromodelle von Jaguar und Land Rover auf den Markt bringen, die dann größtenteils aus Halewood kommen dürften.

